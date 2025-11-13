Capa Jornal Amazônia
Dua Lipa menciona COP 30 e reacende rumores sobre possível vinda a Belém

Artista mencionou a conferência do clima em postagem no Service95 e fãs voltaram a especular possível visita à capital paraense

Hannah Franco
fonte

Dua Lipa comenta COP30 e fãs especulam aparição na COP30 (Reprodução/Instagram)

A cantora Dua Lipa, que chega ao Brasil para realizar shows da Radical Optimism Tour em São Paulo e no Rio de Janeiro, mencionou a 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP 30) em uma publicação no Service95, plataforma editorial criada por ela. A referência ao evento climático reacendeu rumores antigos sobre uma possível passagem da artista por Belém, embora não haja qualquer confirmação nesse sentido.

Na mensagem, Dua Lipa escreveu: “Por acaso, também é a semana da COP30, que este ano está acontecendo no Brasil (para onde vou a seguir).”

A frase, compartilhada pelo perfil Dua Lipa Brasil, gerou especulações entre fãs que lembraram boatos do início do ano, quando circulou a informação de que a cantora poderia vir à capital paraense para o Global Citizen, participação que não chegou a ser realizada em Belém.

A COP30 ocorre na capital paraense até o dia 21 de novembro e reúne lideranças mundiais, artistas, ativistas e representantes de diversas organizações internacionais.

Agenda já confirmada é apenas de shows

Apesar da repercussão nas redes, a agenda oficial de Dua Lipa no país inclui apenas duas apresentações:

  • São Paulo, neste sábado (15);
  • Rio de Janeiro, no sábado seguinte (22).

Não há qualquer registro de compromisso relacionado à COP30 ou viagem programada para Belém.

O que é o Service95

O Service95 é um portal editorial criado pela artista, que reúne conteúdos sobre cultura, viagens e temas relacionados ao ativismo. A plataforma é atualizada por uma equipe de jornalistas, mas Dua Lipa participa com textos ocasionais e reflexões sobre assuntos globais.

O site também funciona como uma vitrine para experiências de viagem da cantora. Em 2022, durante a turnê Future Nostalgia, o Brasil ganhou destaque no portal com um guia cultural sobre o Rio de Janeiro.

