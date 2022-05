Dua Lipa confirma apresentação única no Brasil; veja valores, local e data

A cantora Dua Lipa anunciou que fará um único show em São Paulo com a turnê Future Nostalgia Tour. O evento acontecerá no dia 8 de setembro, antes de sua apresentação no Rock In Rio, em 11 de setembro.

Quando será o show da Dua Lipa em São Paulo?

Dia 8 de setembro.

Em qual local será realizado o show da Dua Lipa em São Paulo?

O evento acontecerá no Distrito Anhembi, zona Norte de São Paulo.

Quanto custam os ingressos do show da Dua Lipa em São Paulo?

Pista: 450 reais (inteira) e 225 reais (meia entrada).

Pista premium: 850 (inteira) e 420 reais (meia entrada).

Onde posso comprar os ingressos?

Clientes Elo podem aproveitar a pré-venda exclusiva para comprar até 6 ingressos por CPF, com a possibilidade de parcelamento em até 5 vezes pelo site Eventim e nas bilheterias oficiais, que não cobram taxa de conveniência.

Para o público geral, a venda começará em 19 de maio, às 10h pela internet e 11h nas bilheterias oficiais, com possibilidade de parcelamento em até 3 vezes para outros cartões.