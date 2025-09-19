Drama Clube reúne DJs nacionais e internacionais neste sábado (20), em Belém

O público paraense fã de música eletrônica tem encontro marcado neste sábado (20), a partir das 22h, no F38 Night Lounge, localizado no bairro do Umarizal, em Belém. A primeira edição do Drama Clube vai reunir artistas nacionais e internacionais em uma noite de música e produção audiovisual.

A lineup do evento inclui o inglês Ginchy, fundador do projeto, o brasileiro Deadline, o britânico Desifer, a holandesa Nathassia e o paraense Duh Project, que também é produtor da festa.

Estilos musicais em destaque

O evento vai contemplar diferentes vertentes da música eletrônica, como melodic house, techno, future rave e progressive house. Para o DJ paraense Romulo Prantera, conhecido como Duh Project, trazer o festival para Belém representa um passo importante para a cena local.

“A cena tem crescido bastante e as pessoas pedem muito para trazermos novos artistas. Como eu tenho três músicas com o Ginchy, pensei em fazer essa parceria e trazer ele para Belém”, disse.

Produção audiovisual e experiência imersiva

Além da música, o público terá uma experiência imersiva com recursos visuais e interação.

“Vai ter uma imersão audiovisual imensa com melodias intensas. As apresentações serão completas, cheias de interação, com uma boa energia e uma boa experiência para o público. Queremos que as pessoas se sintam à vontade e aproveitem cada momento”, destacou Duh Project.

Primeira vez em Belém

Para alguns dos DJs internacionais, será a primeira oportunidade de se apresentar na capital paraense. O britânico Ginchy afirmou esperar muita energia do público.

“É minha primeira vez em Belém e também no Brasil. Ouvi falar que as pessoas daqui são alegres e positivas. Com o meu som, quero que o público sinta emoção e intensidade, que seja uma experiência marcante”, afirmou.

Já a holandesa Nathassia destacou a expectativa de troca com os fãs locais.

“Ouvi muito sobre Belém porque minha família é do Suriname. Estou pronta para me conectar com o público daqui, compartilhar e sentir a música juntos. Além de tocar, também canto, então será uma apresentação com muita energia”, declarou.

Ingressos para o Drama Clube

O espetáculo será realizado neste sábado (20), a partir das 22h, no F38 Night Lounge, em Belém.

Os ingressos estão disponíveis no Sympla, a partir de R$ 100.

