Dragon Ball entra no catálogo do Globoplay

Dragon Ball entrará no catálogo de produções infantis do Globoplay, que já conta com sucessos do Gloob, o canal infantil da Globo na TV por assinatura. As temporadas do anime que serão exibidas não foram confirmadas.

O Globoplay adquiriu os direitos do anime Dragon Ball, desenho japonês que fez grande sucesso na própria Globo durante dez anos , entre 2001 e 2011. A plataforma de streaming exibirá as aventuras de Goku a partir deste mês, mas ainda não definiu uma data certa para colocar a animação no catálogo.

A informação foi confirmada pelo serviço no Guia do Maratonista, entregue para assinantes via WhatsApp todos os meses.