Drag, o quê? Drags paraenses falam da estreia de ‘Caravana das Dras’ com Xuxa e Ikaro Kadoshi

O Reality “Caravana das Drags” estreia na próxima sexta-feira, 14, e apresentará 10 Drag Queens que estarão disputando o título de "soberana da caravana". As provas aconteceram em meio ao trânsito por oito estados brasileiros e o ônibus rosa fez uma parada em Belém do Pará, e teve como plateia algumas Drags Themonhas da cena local, entre elas Aphrodite, Condessa Devonriver of Devonshire e Amoras Signoreth.

O ator Hugo Corrêa, quando está in Drag é Aphrodite, e é ela quem conta que esteve na plateia na edição de Belém, inclusive, que fez seleção para o casting. "Estive na plateia. Prestei testes para o reality e cheguei a ir à fase final dos testes... Na portinha de entrar foi um momento muito forte, e que me fez refletir muito sobre o meu fazer Drag e sobre a potência que nós Drags do norte temos. Eu cheguei a ficar triste em pensar, 'Meu Deus! Eu poderia tá ali representando minha cidade, na minha cidade'. E acredito que depois dessa passagem do programa por aqui, com certeza a cena Drag paraense vai ser mais vista", iniciou.

Na expectativa, Aphrodite acredita que ter um reality Drag que abraça a diversidade do país e leva isso para o vídeo com alcance mundial, é importante, pois reforça o movimento de valorização da arte Drag que é feita nacionalmente. "Acho que o Brasil necessitava de ter um reality drag, pois acabamos voltando nossos olhares apenas para as Drags de fora do País, e abandonamos muita das vezes nossas próprias artistas, ter o conhecimento cultural de cada cidade visitada, e passar esse conhecimento através da arte drag é incrível!", arguiu.

Além de Aphrodite, Leandro Trindade - recepcionista no ramo da hotelaria -, que artisticamente é a Condessa Devonriver of Devonshire e Victor Amoras - Turismólogo e estudante de Produção Cênica na ETDUFPA - a Drag Themonia Amoras Signoreth também participaram da plateia do Caravana das Drags.

As três Drags compartilham do sentimento de crescerem ao som de Xuxa, da apresentadora fazer parte deste imaginário da performance e montação e sugerem que a apresentação dela com Ikaro Kadoshi, é necessária. "Eu por exemplo passei minha infância toda a base de Xuxa só para baixinhos, desde o primeiro videocassete até o DVD, carrego grandes referências delas em mim, e a Ícaro é só uma das melhores Drags do país, em todos os quesitos, uma referência como artista que vai a fundo na sua arte e ter alguém com uma bagagem de arte Drag extremamente rica como apresentador é uma honra", disse Aphrodite.

"A Xuxa é esse ícone de referências e visual, é a nossa Cher (risos), então são referência da nossa brasilidade e que de uma certa forma com cada estilo pessoal, ambos, possuem uma voz muito forte de valores, sonhos, incentivo e muito mais. Qual é a criança/pessoa que não se sensibilizou ou se emocionou ao ver a Xuxa na TV? Todos aqueles figurinos fantásticos. E Ikaro Kadoshi é meu The Best, um ídolo que acompanho há mais de 10 anos. Sempre foi referência de versatilidade, visceralidade e estética pessoal muito forte para mim. Um casamento perfeito!", declarou Condessa.

Ikaro Kadoshi não poupou elogios as Drags paraenses e ao movimento das Themonhas que estava na plateia. “Eu fiquei apaixonado de ver as Themonhas lá, eu já as conhecia. Fazia tempo que eu não via tantos estilos de Drags diferentes no mesmo local. Belém é um celeiro de estilos, estéticas, que encanta qualquer pessoa que tenha um olhar para as artes. É muito bonito e eu sou apaixonado pelo trabalho das Themonhas. E a graça da Caravana das Drags é isso. Como o estado forja a arte Drag”, concluiu.

Valorização das artistas e da cena local

Questionada sobre o que pensa em relação ao reality Drag Queen ser gravado em Belém, cidade que tem uma cena atuante, Condessa Devonriver of Devonshire diz não se surpreender, pois acredita na potência artística dos performers da região, mas espera que o mercado se abra para os artistas. "Um poder de criação, um poder artístico e um potencial fantástico. Mas penso que nossa cidade e cena local ainda precisa ser sensibilizada, aculturada e fomentada muito mais no âmbito do fazer Drag. As pessoas (empresas e empresários) ainda têm muitas objeções, limites e até restrições com relação a esta arte tão camaleoa que, no meu ponto de vista, há possibilidade de ser incorporada em diferentes segmentos no ramo da cultura e entretenimento na cidade", argumentou.

Amoras Signoreth relembra que, principalmente, desde 2009 o reality RuPaul 's Drag Race foi responsável por difundir a cena Drag e no Brasil também aconteceu uma explosão de artistas Drags. "Vimos a ascensão de Drags que hoje são referências, tais como: Pabllo Vittar, Gloria Groove, Greg Queen, Lia Clark, Kika Boom, entre outras. A ideia de ter um reality show que aborda os aspectos do universo Drag no Brasil, para mim, é fantástico, apesar de achar que tem sido meio tardio. Outro aspecto que me deixou entristecido foi o fato de não haver nenhuma Drag do Pará no casting do programa, visto que a cena Drag aqui no estado, em especial de Belém, é muito forte e diversa, a exemplo do movimento das Themonias", ponderou.

Além da Xuxa e do Ikaro Kadoshi, foram convidadas para compor os jurados Gretchen e Fafá de Belém, adiantou Amoras. "As gravações ocorreram no espaço de um circo que estava na área do estacionamento de um shopping de Belém. Durante as gravações, a produtora desafiou a plateia a ser bem animada dizendo que Recife tinha sido a cidade mais animada até então. E como bons paraenses que somos, aceitamos isso como um grande afronte! O resultado? Foi confusão e gritaria!", disse em tom de brincadeira.

A artista recordou que se emocionou ao ver a Xuxa pessoalmente e diz que está na expectativa para esta primeira temporada. No entanto, já deixou uma dica para a segunda temporada. "Se a Xuxa já era minha referência antes de eu me montar pela primeira vez, depois que me tornei um artista Drag, este fato só se fortificou. Nacionalmente, sem sombra de dúvidas, a Rainha dos Baixinhos é uma referência e uma inspiração para a Amoras Signoreth! Para finalizar, deixo o seguinte recado para a produção: para a segunda temporada, selecionem Drags paraenses, pois só vai aumentar o nível da competição! Afinal, somos pencas talentosas!", concluiu Amoras.

O reality Caravana das Drags estreia sexta-feira, 14, na plataforma Prime Video, com apresentação de Xuxa Meneghel e Ikaro Kadoshi. No reality, as participantes enfrentam diferentes desafios inspirados nas tradições culturais de cada cidade por onde a caravana passa. A competição ainda tem um grupo de jurados composto pelas apresentadoras e convidados especiais. Ao final de cada episódio, uma drag é eliminada até que restem as finalistas.