Doramas com Park Bo-gum: conheça 3 obras com o ator sul-coreano

O ator Park Bo-gum, sul-coreano, é famoso por estrelar doramas de romance. Aos 31 anos, o astro já participou de mais de 25 produções para a televisão. Confira abaixo três doramas com Park Bo-gum.

VEJA MAIS

K-drama “Reply 1988” (2015)

K-drama "Reply 1988", dorama de romance (Reprodução)

Sinopse: No final dos anos 1980, cinco amigos de infância vivem no mesmo bairro em Seul e são apoio uns dos outros para sobreviverem ao final da adolescência. Sung Deok-sun (Lee Hye-ri) batalha para ter atenção, pois é o filho do meio em uma família pobre e carrega a classificação em 989º lugar na escola. Enquanto isso, Kim Jung Hwan (Ryu Joon-yeol) viveu o sonho da família ficar rica repentinamente, mas só pensa em futebol. Sung Sun-woo (Go Kyung-pyo) é perfeito em tudo que faz, sendo considerado o melhor estudante e filho mais carinhoso e confiável, além de ser o presidente do conselho estudantil. Com baixa pontuação no colégio, o que o impede de entrar na faculdade, Ryu Dong-ryong (Lee Dong-hwi) ama o mundo geek e conhece as garotas melhor do que os seus amigos. Já Choi Taek (Park Bo-gum) largou a escola, pois seu talento em baduk lhe deu destaque e uma carreira profissional. Juntos, eles entram e saem de confusões no bairro e acumulam experiências.

Classificação: 14 anos

Gênero: Drama, Romance

Episódios: 20

Onde assistir: Viki, Netflix

K-drama “Love in the Moonlight” (2016)

K-drama "Love in the Moonlight", dorama de romance de época (Reprodução)

Sinopse: A especialista em relacionamentos Hong Ra-on (Kim Yoo-jung) dedica a vida para ajudar jovens casais e, para isso, se disfarça como um rapaz, conhecido por Sam Nom. Quando conhece Lee Yeong (Park Bo-gum), em um dos aconselhamentos, eles se aproximam. Ele não sabe que Sam Nom, na verdade, é Hong Ra-on e ela também não desconfia que ele é o herdeiro do trono.

Classificação: 14 anos

Gênero: Drama, Romance de Época

Episódios: 19

Onde assistir: Kocowa, Netflix, Viki

K-drama “Record of Youth” (2020)

K-drama "Record of Youth", dorama de romance e comédia (Reprodução)

Sinopse: Enquanto correm para conquistar seus sonhos, três jovens passam por grandes obstáculos no meio do caminho. A maquiadora Ahn Junghwa (Park So-dam) alivia o estresse do dia-a-dia dedicando suas energias sendo fã. Por outro lado, Sa Hyejoon (Bo-gum) tenta ser ator. Ao mesmo tempo, Won Haehyo (Woo-Seok) quer conquistar fama sem influência da família.

Classificação: 12 anos

Gênero: Drama, Comédia

Episódios: 16

Onde assistir: Netflix

(*Lívia Ximenes, estagiária sob supervisão da coordenadora de Oliberal.com, Heloá Canali)