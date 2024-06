Doramas ‘Boys Love’ e ‘Girls Love’: conheça produções com casais LGBTQIA+

A representatividade LGBTQIA+ está presente em diversas produções audiovisuais, inclusive em doramas. As obras asiáticas possuem classificações específicas, como BL e GL. As siglas significam “Boys Love” e “Girls Love”, e são usadas para definir, respectivamente, dramas com romance entre homens e entre mulheres. No mês do Orgulho LGBTQIA+, conheça quatro títulos com a temática.

VEJA MAIS

Dorama BL “Color Rush” (K-drama)

K-drama "Color Rush", dorama Boys Love (Reprodução)

Sinopse: Yeon Woo (Yoo Jun) possui uma condição rara que limita sua visão de cores. Ele cresceu em um mundo diferente do habitual e é capaz de distinguir apenas diferentes tons de cinza. Tudo muda quando Yoo Han (Hur Hyun Jun) aparece em sua vida e muda a forma como ele enxerga tudo.

Classificação: 14 anos

Onde assistir: Viki

Dorama GL “23,5” (T-drama)

T-drama "23,5", dorama Girls Love (Reprodução)

Sinopse: Ongsa (Pansa Vosbein), uma menina solitária, se apaixona por Sun (Pattranite Limpatiyakorn), a mais popular da turma. Sem coragem de tomar qualquer iniciativa, Ongsa cria um perfil chamado “Earth” e passa a conversar com sua paixão de forma anônima. A relação se estreita e os sentimentos ficam mais intensos, à medida que manter a identidade em segredo se dificulta.

Classificação: 12 anos

Onde assistir: Netflix

Dorama BL “Onde Seus Olhos se Prolongam” (K-drama)

K-drama "Onde Seus Olhos se Prolongam", dorama Boys Love (Reprodução)

Sinopse: O único herdeiro do Grupo TB, Han Tae Joo (Han Gi-chan) é um aluno do ensino médio que tem Kang Gook (Jang Eui-soo) como amigo mais próximo e guarda-costas não oficial. Ao passar do tempo, eles começam a questionar os sentimentos envolvidos na amizade e se não sentem algo a mais um pelo outro.

Classificação: 14 anos

Onde assistir: Viki

Dorama GL “Detetives do Colégio Feminino Seonam” (K-drama)

K-drama "Detetives do Colégio Feminino Seonam", dorama Girls Love (Reprodução)

Sinopse: Cinco estudantes do ensino médio se dedicam ao clube de detetives. Uma delas é Ahn Chae-yool (Jin Ji Hee), uma aluna transferida que tem no Colégio Seonam sua última chance se estudar na Coreia do Sul.

Classificação: 14 anos

Onde assistir: Viki

(*Lívia Ximenes, estagiária sob supervisão da coordenadora de Oliberal.com, Heloá Canali)