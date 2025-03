Conheça três doramas sobre mentiras para entrar no clima de primeiro de abril

A origem da celebração do Dia da Mentira é incerta. Algumas pesquisas apontam que a tradição começou na Índia, enquanto outras remontam os tempos da Roma Antiga. Certo mesmo é que os doramas possuem muitas produções em que a mentira faz parte do enredo, principalmente doramas. São mentiras das mais variadas formas, desde uma simples traição até mesmo se passar por alguém.

Dentre as indicações está o K-Drama "O Rei de Porcelana", estrelado por Park Eun-bin, Rowoon, Nam Yoon-su. Eles são dirigidos por Song Hyun Wook e Lee Hyun Suk, enquanto o roteiro da trama é assinado por Han Hee Jung.

A série sul-coreana conta a história de uma jovem que tem que assumir o lugar do irmão no reinado depois que ele é assassinado. Por conta disso, ela vai sentar no trono e governar como se fosse ele, sem que o segredo possa ser descoberto pelo restante da corte. Tudo começa a piorar depois que ela se apaixona e precisa guardar o amor para si. Confira outras produções para entrar no clima de primeiro de abril.

Confira três indicações de doramas sobre mentira:

Dorama "The Double"

Sinopse: Uma jovem vai fazer de tudo por vingança, inclusive arrumar uma identidade nova para vingar as injustiças cometidas contra o seu pai, um magistrado preso indevidamente. Enquanto o levavam do condado, ela conseguiu escapar com vida e agora planeja como vai recuperar tudo o que perdeu. Assim, ela vai assumir o lugar da filha do Diretor do Secretariado, quem a salvou. De volta à cidade, ela se envolve com as pessoas mais importantes e influentes da capital.

Elenco: Wu Jinyan, Wang Xingyue, Chen Xinhai

Disponível: Netflix e Viki

Dorama "Lucros do Amor"

Sinopse: Uma jovem que tem uma personalidade baseada no senso de injustiça e que não gosta de perder terá que enfrentar um grande desafio na vida. Pensando no melhor para si, ela terá que casar com um rapaz que não tem sentimentos, apenas para ganhar um concurso na empresa que trabalha. Ele é um jovem bem-visto no bairro e evitar criar conflitos seja com quem for. Esse casal improvável vai viver uma mentira, pelo menos por algum tempo.

Elenco: Shin Min-a, Kim Young-dae, Lee Sang-yi, Han Ji-hyeon, Joo Min-kyung, GO Wook e Lee You-jin

Disponível: Prime Video

Dorama "O Rei de Porcelana"

Sinopse: Dois gêmeos tem os destinos traçados ainda no nascimento. Enquanto o menino terá a possibilidade de ter um futuro brilhante, a menina é mandada para longe, já que sua mãe conseguiu que ela não fosse morta devido a uma superstição. Com o passar do tempo, ela volta ao palácio como empregada doméstica e, tempos depois, ela terá que assumir o lugar do irmão que morreu assassinado. Não só se tornar rei, como a identidade completa dele. Tudo isso enquanto se apaixona por um jovem e tem que esconder o amor de todos.

Elenco: Park Eun-bin, Rowoon e Nam Yoon-su.

Disponível: Netflix

