Conheça o dorama 'O Príncipe do Café', estrelado por Gong Yoo de 'Round 6'

O dorama "O Príncipe do Café" é uma produção sul-coreana, que conta com Gong Yoo, Yoon Eun-hye e Lee Sun-kyun no elenco principal. Ele é considerado um dos clássicos das produções asiáticas, já que faz sucesso desde o ano de lançamento, em 2007.

O enredo da série é sobre o neto de uma família tradicional no ramo da venda de café resolve dar novas áreas ao negócio. Para conseguir novos clientes, ele adota uma estratégia que parece infalível, mas mesmo assim as coisas não saem como o planejado.

O roteiro do dorama é assinado por Jang Hyun Joo, que também escreveu o roteiro da série "O Erudito que Caminha pela Noite", e Lee Jung Ah, roteirista da produção "De Coração para Coração", enquanto a direção é de Lee Yoon Jung, que também dirigiu o K-Drama "Tramas do Passado".

Confira os detalhes do dorama "O Príncipe do Café"

Trailer do dorama "O Príncipe do Café"

Sinopse do dorama "O Príncipe do Café"

Um jovem nunca teve um emprego na vida, sequer tem senso de responsabilidade, já que a família dele é famosa no ramo do café e dinheiro não é uma preocupação para ele. Além de ser um homem mimado, ele é apaixonado pela primeira garota que amou, mas ela só o enxerga como um amigo. Por conta disso, ele vai contratar uma menina que esconde a sua real identidade. O acordo servirá para fazer ciúmes na amada e para ele se livrar dos encontros às cegas que a avó faz ele participar.

Na tentativa de fazer com que ele tenha alguma preocupação na vida, a avó resolve fazer com que ele administre uma cafeteria, chamada "Príncipe do Café". Com o tempo e ajuda dos amigos, ele vai conseguir reerguer o lugar, em que uma das principais estratégias é contratar garçons bonitos.

Quantos episódios tem o dorama "O Príncipe do Café"?

São 17 episódios, em que cada um tem duração média de 60 minutos.

Qual a classificação do dorama "O Príncipe do Café"?

O K-Drama é indicado para pessoas maiores de 12 anos.

Qual o elenco do dorama "O Príncipe do Café"?

O elenco principal é formado por Gong Yoo, Yoon Eun-hye e Lee Sun-kyun.

O ator Gong Yoo, de "Round 6", é um dos protagonistas do dorama "O Príncipe do Café (Reprodução / Instagram @ gongyoo_official)

A atriz Yoon Eun-hye é uma das protagonistas do dorama "O Príncipe do Café" (Reprodução / Instagram @yooneunhyenews)

O ator Lee Sun-kyun morreu aos 48 anos, no final de 2023 (Reprodução)

Qual o gênero do dorama "O Príncipe do Café"?

A série sul-coreana é classificada como Romance.

Onde assistir ao dorama "O Príncipe do Café"?

O K-Drama está disponível na Netflix.

