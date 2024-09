Dorama novo na Netflix: veja 3 obras adicionadas recentemente no streaming

A Netflix, streaming norte-americano, tem diversos doramas no catálogo. As produções do leste e sudeste da Ásia são destaque na plataforma, especialmente entre as obras mais assistidas. Confira abaixo três doramas lançados recentemente na Netflix.

Dorama “Miss Night and Day” (2024)

K-drama "Miss Night and Day", dorama de comédia e romance (Reprodução)

Sinopse: Aos 20 anos, Lee Mi Jin (Jung Eun-ji) busca incansavelmente por um emprego estável. A vida dela está uma bagunça e ela espera que tudo entre nos eixos. Um dia, Lee Mi Jin acorda como uma mulher de 50 anos (Lee Jung Eun) e decide usar essa aparência para conseguir um estágio na promotoria. Entretanto, ela descobre que a aparência dos 20 anso retorna a cada anoitecer. Alternando entre as duas idades, Lee Mi Jin precisa lidar com o caos instaurado ao se relacionar com o promotor Gye Ji Woong (Choi Jin Hyuk), seu rigoroso chefe.

Classificação: 14 anos

País de origem: Coreia do Sul (K-drama)

Dorama “Voltando por Você” (2024)

T-drama "Voltando por Você", dorama de fantasia e romance (Reprodução)

Sinopse: Jattawa Phiangpradapkhwan (Mae Methakarn Anektanasuwan) tem 19 anos e, apesar de parecer uma estudante comum de Direito, é capaz de controlar o tempo. Vivi (Manao Natnicha Polsombat), sua irmã mais nova, tem outro poder — a capacidade de ver o futuro. Entretanto, Vivi tem dificuldades ao acreditar que sua alma gêmea é Simesa Narawatthanawet (Christine Gulasatree Michalsky), também chamada de Four, uma aluna do quarto ano e com uma péssima reputação.

Classificação: 12 anos

País de origem: Tailândia (T-drama)

Dorama “The Double” (2024)

C-drama "The Double", dorama de época e romance (Reprodução)

Sinopse: O pai de Xue Fang Fei (Wu Jin Yan), um magistrado, é preso injustamente e a jovem escapa por pouco. Ela conta com a ajuda de Jiang Li, filha de um diretor. Xue Fang Fei vai em busca de justiça e promete libertar seu pai. Para isso, ela assume a identidade de Jiang Li e planeja retornar à capital. A jovem recebe apoio do duque Xiao Heng (Wang Xing Yue) e luta contra problemas e desejos do coração. Durante a jornada, Xue Fang Fei precisa ser corajosa e determinada.

Classificação: 16 anos

País de origem: China (C-drama)

(*Lívia Ximenes, estagiária sob supervisão da coordenadora de Oliberal.com, Heloá Canali)