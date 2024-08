Dorama 'Nosso Momento de Glamour': saiba qual a história e onde assistir ao C-drama

O dorama "Nosso Momento de Glamour", de 2018, é original da China. Este C-drama de romance e comédia, disponível no Viki, é dirigido por Ding Mo e Zhang Feng e estrelado por Zhao Li Ying, Cao Xi Wen, Yu Hao Ming e Jin Han.

C-drama "Nosso Momento de Glamour", dorama de romance e comédia (Reprodução)

Sinopse de “Nosso Momento de Glamour"

Muito bonita e inteligente, Lin Qian (Zhao Li Ying) é trabalhadora, mas ainda não teve sorte para encontrar sucesso no mundo dos negócios. O novo desafio da jovem é o cargo de assistente no Grupo Aida, empresa que está perto da falência. O novo CEO da instituição é Li Zhicheng (Jin Kim), um ex-oficial militar que entrou no mundo dos negócios para cumprir as obrigações da família. Mesmo com dificuldades ao administrar a empresa, Li Zhicheng é impactado pelo entusiasmo e a inteligência de Lin Qian. Juntos, eles trabalham para reerguer o Grupo Aida e, enquanto organizam a empresa, se apaixonam.

Veja o trailer de “Nosso Momento de Glamour”

Qual o elenco de “Nosso Momento de Glamour”?

O elenco de "Nosso Momento de Glamour" é formado por Zhao Li Ying, Cao Xi Wen, Yu Hao Ming e Jin Han.

Quantos episódios tem "Nosso Momento de Glamour"?

"Nosso Momento de Glamour" tem uma temporada com 50 episódios. Cada episódio tem cerca de 45 minutos de duração.

Onde assistir "Nosso Momento de Glamour"?

O C-drama "Nosso Momento de Glamour" está disponível no Viki.

(*Lívia Ximenes, estagiária sob supervisão da coordenadora de Oliberal.com, Heloá Canali)