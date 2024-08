Dona Onete cancela show em festival no Espírito Santo por motivo de saúde

A cantora e compositora Dona Onete anunciou pelas redes sociais nesta sexta-feira, 16, que não fará mais o show no Festival Movimento Cidade, no Espírito Santo, que ocorreria neste sábado, 17.

"Por motivos de saúde, o show da Dona Onete, que estava previsto para sábado (17/08) no Festival MC, foi cancelado, infelizmente! A saúde dos artistas é nossa prioridade, e desejamos a ela uma ótima recuperação, para que volte a fazer seus shows com toda ginga da bagaceira que ela gosta", declarou, em nota, a organização do festival.

"Mas não se preocupem, em breve vamos anunciar uma nova atração para o Festival MC. Agradecemos a compreensão e seguimos com uma programação repleta de cinema, arte, música e dança. Fiquem atentos às nossas redes para acompanhar tudo", completou o comunicado festival.

Segundo publicação da artista, Dona Onete estava ansiosa para se reencontrar com o público capixaba, "mas, aos 85 anos, é importante seguir as orientações médicas para a sua segurança", afirmou a equipe da cantora.

Dona Onete lançou seu quarto álbum de estúdio, "Bagaceira", no dia de seu aniversário, 18 de junho.