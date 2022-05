Do teatro ao audiovisual, 'Verdades Falsas' tem exibição exclusiva em Belém

Depois de nascer nos palcos de teatros da região norte e passear por alguns estados do nordeste e sudeste, a peça “É Babado!'' Uma Vida, Dois Destinos” virou o filme “Verdades Falsas”, em 2021 e chega a Belém, onde tudo começou para uma exibição exclusiva para convidados. A sessão será nesta quinta-feira (5), às 21h, na boate UP, no Shopping Bosque Grão-Pará. A equipe está fazendo uma vaquinha virtual com objetivos de levar o filme para outros espaços e quem quiser ajudar pode acessar o link.

O paraense Fabrício Jordy, que é autor, produtor e ator protagonista do trabalho, conta que tudo começou no início dos anos 2000, quando ainda morava em Belém e montou a peça para um trabalho de conclusão de curso. A peça ganhou notoriedade e pedidos de readaptações para uma montagem de um trabalho maior.

“Depois desse trabalho de conclusão de curso, a peça começou a transitar pelos teatros de Belém e nesse circuito ela foi crescendo. E acabamos circulando também por outros estados como Amapá, Ceará e Rio de Janeiro”, destacou Fabrício.

Mas foi no Rio de Janeiro que o trabalho ganhou o formato do audiovisual, pois em uma das apresentações no teatro, chegou o convite em forma de sugestão para fazer com que a história virasse filme. “Várias pessoas comentaram que deveríamos dar mais uma passo e fazer o filme da peça teatral”, explicou Jordy.

O filme começou a ser gravado em 2016 e o processo foi lento, uma vez que a equipe fez tudo de forma independente, sem patrocínio e sem lei de incentivo. A gravação ocorreu no Rio de Janeiro e Florianópolis e só foi finalizada em 2020. “Foi um trabalho feito na luta mesmo, por isso demorou um tempo para ficar pronto. É um trabalho muito importante para a nossa equipe e estamos felizes”, destaca.

O primeiro lançamento ocorreu no Rio de Janeiro e agora a equipe faz questão de lançar em Belém, pois além de ter paraenses no elenco, também foi o local onde tudo começou. “Além de mim tem Goretti Ribeiro e Tiago Homci como paraenses no grupo de atores e na trilha sonora tem a Lucinha Bastos. É muito importante valorizar os profissionais do norte, pois por muito tempo já sofreram preconceito por estarem distantes do eixo sul e sudeste”, destacou Fabrício Jordy.

A trilha sonora é de Lucinnha Bastos, Nilton Abud, Guto Risuenho, Carol Ferreira, Mari Blue, DJ E-Thunder, e Samir Gouveia. O filme conta com nomes como Rogéria, Jane Di Castro, Moisés Sagaz (A famosa Drag Queen Lily Maçaneta nos anos 2000 em Belém), Marcos Junqueira, o Youtuber Maykon Renan, Danilo Araújo, Lu Anastácio, Marcello Melo, e Linn Falcão.

O filme narra a história de André (Fabrício Jordy), filho de Paloma (Lu Anastácio), e Sinval (Marcello Melo), uma família tradicional de Santa Catarina.

Ao conhecer Carlinhos (Danilo Araújo), um arquiteto renomado e premiado em Florianópolis -SC, e descobrir o amor, André conta a seus pais e isso gera uma série de conflitos familiares que causam uma reviravolta surpreendente em sua trajetória de vida.

Criado para discutir, incomodar e refletir sobre situações que muitos LGBTQIA+ passam no dia a dia, dentro de casa, na rua, escola ou no trabalho. “Verdades Falsas” toca em temas delicados como: homofobia, transfobia, violência doméstica, traição, drogas, religiosidade e conflitos na família.

Serviço:

Exibição em Belém (Evento apenas para convidados)

Dia 05/05/22 (Quinta-feira)

Local: Boate UP (Shopping Bosque Grão Pará)