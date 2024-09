DJs Gilmar, do Rubi, e Dinho Tupinambá lamentam a morte de Allan, do 'Caldeirão do Allan'

Nesta segunda-feira (23), Belém se despediu de Antônio Francisco Torres de Lima, conhecido popularmente como Allan, aos 60 anos. Proprietário da famosa casa de shows "Caldeirão do Allan", que fez sucesso nos anos 90, Allan foi uma figura fundamental para o cenário das aparelhagens na capital paraense, sendo um dos primeiros a abrir espaço para DJs e promover grandes eventos.

A notícia de sua morte gerou comoção entre os profissionais do meio e os fãs das festas de aparelhagem, que o consideravam um dos pioneiros na criação de um espaço diferenciado para esse tipo de evento. DJs renomados como Gilmar, do Rubi, e Dinho, do Tupinambá, prestaram homenagens e lamentaram a morte do parceiro de longa data.

Em entrevista ao OLiberal, DJ Gilmar destacou a importância do Caldeirão do Allan para a história das aparelhagens e as segundas-feiras em Belém. "O Caldeirão do Allan foi uma referência nas segundas-feiras em Belém, onde realmente começaram as noitadas com as festas de aparelhagens. Surgiram depois, bem depois, outras casas promovendo festas nesse dia, mas o Allan foi pioneiro", relembrou Gilmar.

Caldeirão do Allan, em Belém. (Marcelo Seabra/Arquivo O Liberal)

Gilmar também comentou sobre a forte ligação entre o Rubi e o Caldeirão do Allan. "O Rubi tocava constantemente lá, geralmente na primeira e última segunda-feira do mês" contou. Ele também detalhou que Allan passou a realizar festas também nas quartas-feiras, e sua visão empresarial o levou a abrir novas casas, uma em Icoaraci e outra em Outeiro, além do sucesso no Entroncamento.

Sobre a amizade, Gilmar destacou: "Nossa amizade era a melhor possível! Um parceiro e amigo. Não é só porque faleceu que a gente vai falar que era gente boa, não. Ele era sim um cara muito legal!".

"O Caldeirão do Allan fez parte da história do Rubi, e o Rubi faz parte da história do Caldeirão", completou DJ Gilmar.

DJ Dinho Tupinambá, também fez questão de lembrar a relevância de Allan para o universo das aparelhagens. "O Allan teve um papel fundamental. Ele teve a perspicácia de começar a fazer festas nas segundas-feiras, algo que não existia nos anos 90. O Caldeirão do Allan foi um point da galera. Era uma festa diferenciada, porque amanhecia e o pessoal gostava muito", relembrou Dinho.

Além das casas de show, Allan promovia festas em clubes e salões, sempre inovando e trazendo novas experiências para o público. "Ele tinha uma visão muito ampla para o mundo das festas", destacou Dinho.

Ao falar sobre a amizade, o DJ se emocionou: "Ele foi um cara muito parceiro e correto. Um dos festeiros mais tranquilos que já conheci. Sempre caminhamos juntos, desde o começo. Deixou um legado e vai deixar saudades, mas o que fica são as boas memórias dos dias que compartilhamos. Que descanse em paz, meu amigo", concluiu.

Morre Antônio Francisco Torres de Lima, antigo dono da casa de shows "Caldeirão do Alan". (Reprodução/Redes Sociais)

*(Hannah Franco, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Heloá Canali, coordenadora de OLiberal.com)