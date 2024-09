Morre Allan, do 'Caldeirão do Allan', antiga casa de show de aparelhagem em Belém

Faleceu nesta segunda-feira (23), aos 60 anos, Antônio Francisco Torres de Lima, conhecido como Allan, proprietário da antiga casa de show "Caldeirão do Allan". O empresário foi um dos pioneiros das festas de aparelhagens em Belém, revolucionando a cena cultural da cidade nos anos 90. A informação foi confirmada por familiares e amigos nas redes sociais.

O velório ocorreu nesta segunda, no Memorial Metrópole, no bairro do Umarizal, e reuniu amigos e familiares de Allan.

O "Caldeirão do Allan", que era localizado na região do Entroncamento, foi uma das casas de shows mais famosas da capital paraense, especialmente por suas animadas festas nas noites de segunda-feira.

Caldeirão do Allan, em Belém. (Marcelo Seabra/Arquivo O Liberal)

O espaço se tornou um ponto de encontro para os fãs de brega e tecnobrega, gêneros que dominavam a cena musical da época. A popularidade da casa foi tão grande que o cantor de brega Tonny Brasil, falecido em junho deste ano, chegou a dedicar uma de suas músicas ao local. Confira a seguir:

VEJA MAIS

Nas redes sociais, Allan recebeu diversas homenagens, destacando seu legado e sua contribuição para a cultura da cidade. O DJ Dinho Tupinambá fez uma publicação ao amigo: "Hoje eu recebi a triste notícia do falecimento do meu amigo Alan (Caldeirão do Alan), no Entroncamento! Foi ele quem começou as festas de aparelhagens nas segundas-feiras em Belém. Um grande parceiro e que Deus o receba com toda sua misericórdia!", escreveu em seu perfil no Facebook.