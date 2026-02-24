Djavan faz participação especial em novela da Globo

Djavan retorna às novelas depois de mais de 50 anos para uma participação especial em Êta Mundo Melhor!. O artista interpretará ele mesmo nos últimos capítulos da produção, integrando o núcleo da rádio da trama e contracenando ao lado de Jeniffer Nascimento e Sérgio Malheiros.

Sua última aparição em uma novela foi em Corrida do Ouro, exibida em 1974, cantando Maracatu Atômico ao lado da atriz Sandra Bréa.

Um convite que nasceu de um sonho

Na trama, Lourival (Sérgio Malheiros) convida Djavan para gravar uma música ao lado de Dita, personagem de Jeniffer Nascimento, para o novo disco da cantora. Fora da ficção, porém, o convite partiu da própria atriz.

Jeniffer contou que ouviu nos bastidores que a participação de Djavan seria "quase impossível". Ainda assim, ela decidiu insistir após ter um sonho em que Djavan aceitava o convite.

"Eu tenho uma relação muito forte com sonhos. Pensei: o 'não' eu já tenho. Vou tentar", revelou ao Gshow. Ao enviar a mensagem e receber o "sim", a atriz disse ter sido, de fato, a realização de um sonho.

Representatividade na trama

Na novela, Dita é uma cantora negra que enfrenta preconceito na rádio, muitas vezes tendo apenas sua voz exibida, sem aparecer publicamente. Para Jeniffer, a presença de Djavan carrega um simbolismo importante.

Segundo a atriz, ele foi um dos artistas que ajudaram a consolidar o protagonismo negro na música brasileira ao longo de cinco décadas de carreira, motivo que tornou o convite ainda mais significativo para o arco final da personagem.

Reta final intensa

Antes do dueto com Djavan, Dita ainda enfrentará momentos turbulentos na história. Após sair da prisão, ela ficará abalada ao descobrir que Candinho (Sergio Guizé) prometeu se casar com Zulma (Heloisa Périssé) para retirar uma queixa na polícia. Revoltada, a cantora protagoniza uma cena de confronto ao rasgar o vestido de noiva da rival.

A novela se aproxima do fim, com encerramento previsto para 13 de março, marcando a despedida da trama após mais de 200 capítulos.