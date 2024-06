DJ Patrese anuncia saída da aparelhagem Crocodilo; veja o motivo

Na última quinta-feira (27/6), DJ Patrese, um dos principais nomes da aparelhagem Crocodilo Prime, anunciou oficialmente sua saída do grupo. A decisão foi divulgada por meio das redes sociais do DJ, que também explicou que não participou do evento de São João em Marituba na terça-feira (25) devido à "falta de consideração da empresa".

Em sua nota de pronunciamento, DJ Patrese revelou que vinha sofrendo perseguição por parte de seus colegas de trabalho, embora não tenha fornecido detalhes adicionais sobre o ocorrido. O DJ já vinha planejando seguir carreira solo com seu projeto "Baile do Patrese", marca que ele utiliza há algum tempo.

Em sua publicação, Patrese destacou sua dedicação e esforço em promover a cultura musical do Pará através da aparelhagem Crocodilo Prime. "Com a ajuda dos parceiros de trabalho conseguimos chegar em lugares que a aparelhagem nenhum chegou", escreveu.

Apesar dos desafios, DJ Patrese expressou gratidão pelo tempo que passou na aparelhagem e afirmou que sua decisão foi tomada com um coração cheio de "amor, humildade, carinho e dedicação".