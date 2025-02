DJ Netinho Dinâmico morre após AVC e recebe homenagens de fãs e colegas

Filadelfo Galvão Neto, conhecido como DJ Netinho Dinâmico, faleceu em decorrência de um Acidente Vascular Cerebral (AVC). A informação foi compartilhada na última quinta-feira (20/02) por uma página de aparelhagem no Instagram.

Netinho Dinâmico era proprietário da aparelhagem Super Dinâmico, em Igarapé-Açu, no Pará, e atuava como DJ, locutor e radialista. Ele era conhecido por sua atuação na cena do tecnomelody paraense e por sua dedicação à cultura das aparelhagens.

O falecimento de DJ Netinho representa uma perda para o cenário musical do Pará. Sua trajetória foi marcada por contribuições ao entretenimento local e pelo trabalho à frente do Super Dinâmico. Ele recebeu muitas mensagens de carinho, inclusive do DJ Dinho Tupinambá, que escreveu: "Descansa em paz, meu amigo Netinho!".