Dj Meury fala da carreira e conta curiosidades dos bastidores dos principais sucessos

"Alô Meury"! Quem nunca ouviu nas festas de aparelhagens essa vinheta? Maria, ou Dj Meury como é conhecida, é de Cametá, e aos 06 anos veio com a família para Belém. Aos 15 anos, começou a tocar em festas, mas passou a demonstrar interesse mesmo pela produção musical. Aos 18, em contato com vários produtores, ela passou a criar suas vinhetas e criar as primeiras músicas. Confira abaixo a entrevista da mais nova sensação da internet.

A lista de hits de Dj Meury é bastante conhecida do público paraense: 'Boquinha do animal', 'Eta menina danada', 'O águia chegou', sem contar as participações de covidados como o saudoso Mr Catra, MC Dourado, MC Black e Viviane Batidão.

Durante live transmitida nesta sexta-feira, 20, pelo OLiberal.com, ela contou como foi gravar com Mr Catra o famoso hit "Boquinha do animal", com direito a clip produzido e exibido em um dos maiores canais no Youtube do Brasil: Kondzilla. Ela conta que esse foi o primeiro e único clipe paraense a constar na lista da produtora.

"Nós conhecíamos os contratantes e produtores do Catra, e sempre nos finais dos shows, a gente procurava por eles pra tentar gravar alguma música. Quando terminou o show, fomos para o hotel e levamos nosso estúdio móvel, com uma mesa som e o microfone, e foi assim que eles gravaram conosco", revelou a Dj

A persistência e dedicação fez de Meury a primeira Dj mulher a produzir hits no cenário do Tecnomelody. "Eu queria que tivesse mais mulheres na produção, pois o Pará precisa mostrar a força feminina nesse ramo", destacou.

Durante a pandemia, com shows e festas suspensos, o que impedia o lançamentos de trabalhos para o grande público, Meury diz que sentiu necessidade de fazer algo pra abranger novos públicos. Foi quando ela decidiu criar uma música para hitar na rede social TikTok e criou um desafio, em parceria com MC Black.

" A ideia era juntar estilos musicais que abrangessem vários lugares do Brasil como o reggae do Maranhão, o brega funk do Nordeste, o rock debochado do grupo Mamonas Assassinas, e, para coroar, uma quase unanimidade no mundo: Michael Jackson", diz. Essa mistura fez com o hit viralizasse em vários perfis, como o de Marta, da seleção feminina de Futebol, que gravou um vídeo direto da concentração das Olimpíadas de Tóquio, e também de artistas como a dupla Simone e Simaria, Marcos Mion e Tirullipa.

"As primeiras famosas a gravarem um vídeo dançando a nossa música foram Simone e Simaria. Não acreditamos, demorou pra cair a ficha. Nosso objetivo agora é ver o Neymar fazendo o desafio pra zerar", confessou a produtora.