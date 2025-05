Diretor de '10 Coisas que Eu Odeio em Você' planeja sequências da comédia romântica

Adorada comédia romântica do fim dos anos 1990, 10 Coisas que Eu Odeio em Você pode ganhar novas sequências. Diretor do longa, Gil Junger diz estar trabalhando ao lado de Naya Elle James no roteiro de uma continuação da história que, para ele, pode se tornar uma trilogia, formada pelos títulos 10 Things I Hate About Dating ("10 coisas que odeio em namorar", em tradução livre), 10 Things I Hate About Marriage ("10 coisas que odeio no casamento") e 10 Things I Hate About Kids ("10 coisas que odeio em crianças"). Andrew Lazar, produtor do filme original, também trabalha no novo projeto.

"Estou definitivamente trabalhando para transformar 10 Things I Hate About Dating em um filme neste momento. Estamos desenvolvendo o filme agora mesmo", disse o cineasta à People. Na entrevista, ele diz que adoraria contar com o retorno de Julia Stiles, que viveu a protagonista do filme original, contracenando com Heath Ledger. "Ela moldou a vida de milhões de mulheres. A personagem de Kat realmente se conectou com jovens mulheres de forma muito forte."

Além de Stiles, Junger gostaria também de contar com participações de outros membros do elenco, que incluía Joseph Gordon-Levitt (Um Tira da Pesada 4: Axel Foley), Gabrielle Union (Riff Raff) e a vencedora do Oscar Allison Janney (Eu, Tonya). Perguntado se a nova história faria referência a Ledger, morto em 2008, o diretor disse que sim. "Ele merece ser amado."

Em 10 Coisas que Eu Odeio em Você, Patrick (Ledger) é convencido por uma jovem a seduzir sua irmã mais velha, Kat (Stiles), para que ela mesma possa finalmente namorar. O que começa como um falso romance, então, se desenvolve em um relacionamento cheio de altos e baixos. O filme é uma modernização de A Megera Domada, peça clássica de William Shakespeare.

Lançado em 1999, 10 Coisas que Eu Odeio em Você foi sucesso mundial, arrecadando US$ 53,6 milhões na bilheteria mundial. O longa está disponível para streaming no Disney+.