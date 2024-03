Diogo Nogueira lembra legado do pai em show na Conferência Nacional de Cultura, em Brasília

O show do cantor e compositor Diogo Nogueira na 4ª Conferência Nacional de Cultura (4ª CNC), em Brasília, emocionou os participantes com uma sequência de apresentações artísticas simbólicas da cultura popular brasileira. O samba carioca do artista animou o público na noite de terça-feira (5). Os ingressos gratuitos esgotaram em poucas horas no segundo dia de evento.

Filho de João Nogueira, sambista que foi ativo no movimento pela democracia durante o período da Ditadura Militar, Diogo Nogueira fez questão de pontuar a importância da cultura para a construção da identidade de um país. Após a apresentação, ele citou o legado do pai e se mostrou animado com o futuro. “Eu sei que só vai funcionar se tiver cultura, se tiver entendimento da democracia, entendimento que as pessoas precisam ter dignidade”, declarou.

"Sem cultura, não vai funcionar", disse Diogo Nogueira (Gilberto Soares)

A estudante de Brasília Hana Luíza da Silva foi uma das pessoas que conseguiram entrada para assistir ao show. “Minha mãe sempre gostou muito desses eventos. Ela que me chamou e me incentivou a prestigiar. E é muito legal ver esses nomes da cultura brasileira aqui na cidade”.

A cantora Larissa Luz e o músico Jonathan Ferr também se mostraram otimistas com o novo momento da cultura no Brasil. Após uma apresentação de jazz que embalou os participantes da 4ª CNC, eles celebraram a possibilidade de fazer parte do evento que consideram emblemático.

“Para gente que está dentro da cultura, que trabalha com isso, que vivencia e que faz do nosso trabalho ferramenta de transformação das pessoas, é muito emocionante perceber que a gente está retomando. A gente está com planos para o futuro e está tudo funcionando novamente, a nossa estrutura que a gente sempre acreditou”, comemorou Larissa.

O pianista Jonathan Ferr apontou para a importância da representatividade na Conferência. O músico lembrou das várias negativas que enfrentou na carreira. “Eu, sendo um jovem negro, oriundo da periferia, estar ocupando esse lugar, tocando esse instrumento, é um ato de perseverança, de resiliência. É um ato de inspiração para a molecada que está chegando, que vai poder pensar que pode também ser pianista, ocupar outros lugares, viajar, tocar e fazer o que se quer fazer”.

Ao fim do dia, mas antes dos shows dos nomes nacionais, um cortejo da quadrilha Si Bobiá a Gente Pimba coloriu o chão do Centro de Convenções Ulysses Guimarães de papéis picados e fitas, representando os festejos juninos. O marcador da quadrilha, Claudeci Martins, lembrou os tempos difíceis enfrentados pelo setor anos atrás, e celebrou a retomada da participação popular na construção das políticas de cultura. “Ninguém soltou a mão de ninguém. A cultura segue viva, depois de anos tenebrosos. Estou muito emocionado por estar no meio do meu povo, do povo que faz cultura nesse país. É muita honra”, destacou.

Realização

A 4ª CNC é realizada pelo MinC e pelo Conselho Nacional de Política Cultural (CNPC), e correalizada pela Organização de Estados Ibero-Americanos para a Educação, a Ciência e a Cultura no Brasil (OEI). Além disso, conta com apoio da Faculdade Latino-Americana de Ciências Sociais (Flacso Brasil).

O Festival da Cultura, que também integra a programação, é apresentado e patrocinado pelo Banco do Brasil, com realização do MinC e do CNPC, correalização da OEI e apoio da Flacso Brasil.