Fafá de Belém marca 4ª Conferência de Cultura com Hino Nacional e show

A 4ª Conferência Nacional de Cultura (CNC), em Brasília (DF), reúne até o dia 8 de março representantes dos setores de cultura de todos os estados brasileiras e artistas que se apresentam dentro do Festival de Cultura. Um dos nomes convidados foi o de Fafá de Belém, que cantou o Hino Nacional na abertura oficial, com a presença do presidente Lula, e fez show aos conferencistas na noite de segunda-feira (4), com Jhonny Hooker. Nesta terça-feira (5), a principal atração é o sambista Diogo Nogueira. Nos próximos dias ainda vão se apresentar Paulinho da Viola, Daniela Mercury, Academia da Berlinda, dentre outros.

Ao som de “Vermelho”, marco da carreira de quase 50 anos, Fafá de Belém iniciou o show relembrando sua participação em outros momentos de organização popular, especialmente na década de 1980, quando participou das campanhas pelo voto direto para presidente no Brasil, que ficaram conhecidas como Diretas Já. “Eu estou muito emocionada. Passou um filme na minha cabeça. Os mais jovens talvez não saibam o quanto custou para nós conseguirmos a liberdade, o Estado Democrático de Direito. E, isso, não vamos deixar nunca mais ninguém tirar de nós”, declarou.

Fafá de Belém aproveitou o momento para cantar músicas de compositores paraenses que sempre estiveram presentes em seu repertório, como Nilson Chaves e Paulo André Barata, e convidou ao palco os cantores Elói Iglesias e Aíla, que também participam da CNC.

Fafá de Belém também cantou o Hino Nacional mais uma vez em um evento do Governo Federal (Paulo Cavera)

Já Johnny Hooker participou pela primeira vez do evento e se mostrou otimista com os rumos da cultura. “Ficamos dez anos sem Conferência Nacional, da última vez que aconteceu eu estava lançando meu primeiro disco. Foi uma década perdida na cultura do Brasil. Estou muito feliz de estar voltando, estou muito confiante”, declarou.

Artistas e produtores culturais do Distrito Federal também estão na programação. É o caso de Thiago Francisco, do Mamulengo Fuzuê. O grupo nasceu há 16 anos em Ceilândia, região administrativa do Distrito Federal, referência pela preservação de tradições nordestinas. A cidade nasceu com a chegada dos trabalhadores, em 1960, para a construção da capital. Thiago é um dos Guardiões da Cultura da 4ª CNC - representações dos Patrimônios Imateriais e das Culturas Populares do país - e realizou uma apresentação de mamulengo (forma tradicional de teatro de bonecos do Nordeste) na abertura da conferência.

"Estou aqui representando um pedacinho do teatro popular de bonecos do Nordeste que está presente no Distrito Federal e em várias partes do Brasil. A gente tem buscado se articular nacionalmente para lutar por políticas de salvaguarda, por políticas que colaborem com os mestres da cultura popular. É muito simbólico e importante estar aqui, os últimos anos foram muito difíceis para todos os setores da cultura, especialmente para a cultura popular. Agora, é um momento de estar marcando nossa presença, recarregar as energias e dizer que a gente está de volta para a luta", destacou Thiago.

Realização

A 4ª CNC é realizada pelo Ministério da Cultura (MinC) e pelo Conselho Nacional de Política Cultural (CNPC), e correalizada pela Organização de Estados Ibero-Americanos para a Educação, a Ciência e a Cultura no Brasil (OEI). Além disso, conta com apoio da Faculdade Latino-Americana de Ciências Sociais (Flacso Brasil).

O Festival da Cultura, que também integra a programação, é apresentado e patrocinado pelo Banco do Brasil, como realização do MinC e do CNPC, correalização da OEI e apoio da Flacso Brasil.