Dia Internacional da Animação: cidades paraenses participam da programação gratuita; saiba como ir

O Dia Internacional da Animação (DIA) celebra sua 21ª edição com uma programação de exibições e atividades em mais de 250 cidades do Brasil. A mostra principal, realizada simultaneamente em diversas localidades, será exibida nesta segunda-feira (28/10), em todo o país. O público paraense poderá acompanhar a iniciativa nas cidades de Belém, Altamira, Acará, Breu Branco, Castanhal, Colares, Goianésia do Pará, Itaituba, Marapanim, Pacajá, Santarém e São Sebastião da Boa Vista. Detalhes específicos de programação para cada cidade estão disponíveis no site oficial do evento.

Na capital paraense, as atividades iniciaram no último sábado (26), com workshops no Espaço Curro Velho, realizados nos turnos da manhã e tarde. Nesta segunda-feira, o evento central ocorre no Auditório Eneida de Moraes, no Palacete Faciola, localizado no bairro de Nazaré, às 19h30, com a Mostra Principal.

Além disso, Belém também contará, ainda na segunda-feira, com o ‘Estúdio Aberto de Animação’, no Núcleo de Oficinas Curro Velho, onde o público poderá experimentar várias técnicas de produção para os desenhos animados, como, por exemplo, stop motion, pixilation e dublagem. As atividades serão desenvolvidas na manhã, de 10h às 12h, e também no turno da tarde, de 16h às 18h. As oficinas são gratuitas e abertas ao público sem necessidade de inscrição.

Na quarta-feira (30/10), o Curro Velho exibirá a mostra ambiental a partir das 15h; em seguida, ocorrerá uma roda de conversa com o animador Marcelo Marão, de 16h às 17h30. No dia 31, o Palacete Faciola será palco da exibição do longa de animação Bizarros Peixes das Fossas Abissais às 16h, seguido da Mostra Paraense às 17h20 e de uma conversa sobre a ‘História da Animação Paraense e bastidores do Dia Internacional da Animação Pará 2024’.

Segundo Thalyne Chrystyna Tenório, organizadora DIA em Belém, os preparativos da programação para este ano está sendo focada no público pouco familiarizado com a produção de animações. "A ideia é que os visitantes possam se divertir e conhecer mais sobre como são feitas as animações", explicou em entrevista ao Grupo Liberal.

A organizadora observou o crescente interesse do público pela animação em Belém. Thalyne percebeu que a cada ano aumenta o interesse das pessoas pela animação. “Acredito que esse evento seja um momento único para proporcionar esse contato com o público de Belém, que ainda tem muito potencial para ser desenvolvido”, afirmou.

A programação, que inclui também uma mostra ambiental e explora temas universais, como a preservação do meio ambiente, pretende transmitir mensagens tanto para adultos quanto para crianças. "As próprias animações proporcionam reflexões muito importantes e atuais," disse a organização do evento. A realização do DIA ocorre pela Lei Paulo Gustavo e apoio da Secult-Pa.

Confira as outras programações

Em Altamira, a mostra principal começa às 19h no Teatro Municipal Jarbas Passarinho e contará com acessibilidade, incluindo intérpretes da Língua Brasileira de Sinais (LIBRAS) e legendas em português para a Mostra Internacional.

Altamira recebe pelo segundo ano consecutivo a programação como sede da coordenação estadual do evento no Pará, com várias atividades que se estende até novembro. Além das exibições de curtas, o evento conta com várias oficinas de animação.

Os altamiristas poderão conferir a vasta programação também a partir de hoje com a abertura das sessões, seguida pela exibição da Mostra Nacional, que apresenta curtas brasileiros para o público a partir de 14 anos, e da Mostra Internacional, com filmes indicados para maiores de 10 anos. A noite encerra com uma conversa com o animador Marcelo Marão, que compartilhará sua trajetória e reflexões sobre a animação.

Na terça-feira (29/10), Marcelo Marão conduz oficinas de animação 2D em dois turnos. A programação da noite inclui uma Mostra Infantil e a exibição do longa Bizarros Peixes das Fossas Abissais, dirigido pelo próprio Marão, seguido de outro bate-papo com o diretor.

Em novembro, a programação continuará com uma oficina de stop motion, nos dias 4 a 6 de outubro, liderada pelas animadoras de Belém Luana e Maiara Esquerdo. Todas as oficinas são abertas aos participantes de qualquer idade. Para receber certificado de participação, é necessário comparecer a todas as aulas.

AGENDE-SE

Dia Internacional da Animação (DIA) Belém

Data: na segunda-feira, 28 de outubro;

Horário: a partir das 19h30;

Local: no Auditório Eneida de Moraes, no Palacete Faciola;

Entrada gratuita.

PROGRAMAÇÃO COMPLETA EM BELÉM:

WORKSHOPS | CURRO VELHO

DIA 26/10/2024

Manhã

9h30 às 12h | Workshop de animação (Responsável: Thalyne Chrystyna)

9h30 às 12h | Workshop de criação de personagens (Responsável: Gabs Fernandes)

ESTÚDIO ABERTO DE ANIMAÇÃO | CURRO VELHO

DIA 28/10/2024

Manhã

9h30 às 10h | Sessão de Animação Infantil

10h às 12h | Estúdio Aberto de Animação

Tarde

15h30 às 16h | Sessão de Animação Infantil

16h às 18h | Estúdio Aberto de Animação

Local: Núcleo de Oficinas Curro Velho | Rua prof. Nelson Ribeiro, 287 - Telégrafo - Belém - Pará

EXIBIÇÕES E CONVERSAS

DIA 28/10/2024 – Noite | PALACETE FACIOLA

19h30 às 21h30 | Mostra Principal

DIA 30/10/2024 – Tarde | CURRO VELHO

15h às 16h - Mostra ambiental

16h às 17h30| Conversa com o animador Marcelo Marão

DIA 31/10/2024 – Tarde | PALACETE FACIOLA

16h00 às 17h15 | Longa metragem “Bizarros Peixes das Fossas Abissais”

17h20 às 18h15 | Mostra Histórica Mulheres Paraenses

18h30 às 19h30 | Bate papo “História da Animação Paraense e bastidores do Dia Internacional da Animação Pará 2024”