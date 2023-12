Dia do Samba: artistas paraenses destacam a importância e pluralidade do gênero

O Brasil é o país do Samba! E neste sábado, 2, o povo brasileiro comemora o Dia Nacional do Samba. A data foi instituída em homenagem a um dos maiores nomes da música brasileira e sambista de Minas Gerais, Ary Barroso, que no final da década de 30 compôs a música "Na Baixa do Sapateiro". Em 1963 um vereador resolveu estender essa homenagem, instituindo a data como dia do samba, que anos mais tarde se tornou data oficial em território nacional.

Pensando nisso, grandes nomes da velha e nova geração do samba paraense se reuniram em uma roda de samba para falar um pouco sobre esse gênero que é considerado um dos mais importantes do país. O músico Geraldo Nogueira, nascido e criado no bairro do Jurunas, em Belém, declarou que não poderia fugir do samba. “Cresci ao lado da Escola de Samba do Rancho então eu não tinha para onde fugir. Eu acompanho o samba desde garoto, por influência da minha família, está no sangue, está no DNA”, contou.

(Foto: Igor Mota)

O artista destacou que a pluralidade do samba é magnífica. “O samba é brasileiro. A música chega em todos os lugares da sociedade, como diz Emicida, ‘o samba é o Brasil que deu certo’”, declarou. Geraldo ressaltou ainda que os artistas atuais precisam ser gratos a velha guarda do samba. “Graça a grandes artistas da velha geração conseguimos fazer nosso samba cada vez mais forte”.

Aos 17 anos, o jovem músico Tonynho Melodia tem ganhado destaque na cena local do samba paraense. Incentivado pela sua mãe, Tonynho soma apenas um ano cantando como profissional. “Minha carreira se iniciou por incentivo da minha mãe. Posso dizer que ela que me ‘ensinou’ a gostar de samba e também de cantar”.

Segundo Tonynho, o samba hoje significa a maior parte da sua vida. “Com apenas um ano de carreira já consegui muitas vitórias através do samba, então não há definição melhor dele na minha vida do que: alegria”, concluiu emocionado, o jovem artista.

Tem mulher no samba

Outra parte bonita da história do samba no Brasil e em Belém é a presença cada vez mais constante das mulheres no gênero. Motivo de orgulho, inclusive para a cantora e multi-instrumentista, Tici Santos, que brilha nos palcos paraenses com uma voz potente e marcante. “Na história do samba temos nomes femininos importantíssimos como Ivone Lara, Clementina de Jesus, entre tantas outras. Aqui em Belém temos um coletivo que eu faço parte chamado ‘Tem Mulher na Roda de Samba’”, iniciou.

De acordo com a cantora, o coletivo agrega mulheres sambistas tanto cantoras como instrumentistas, técnicas de som. “Não nos limitamos a música, o coletivo traz toda a produção por trás”, explicou. Tici ressaltou que a importância da mulher no samba traz um fortalecimento da ocupação dos locais, pois ainda temos há algumas resistências do grupo masculino dentro dessas rodas de samba. “Mas, quanto mais mulheres, melhor porque uma apoia a outra e assim vamos fortalecendo ainda mais essa cultura”, reforçou a artista.

Tici também fez questão de destacar a importância do apoio de outros músicos e amigos na imersão das mulheres no samba. “É gostoso de ver nossos amigos músico entrando nessa luta com a gente, fortalecendo esse momento da mulher dentro do samba. Pois samba é amor, é libertação”, concluiu a cantora.

Programação especial na capital paraense

Para celebrar o Dia do Samba, a Assembleia Paraense apresenta para o público neste sábado, 2, uma programação especial com Mariza Black e o grupo Pagode das Meninas, no Deck 360º (Sede Campestre), a partir das 16h. Além das convidadas, haverá ainda apresentação do DJ Taio Aquino.

Vale destacar ainda que o evento trará também a consciência ambiental, pois não serão utilizados copos descartáveis, o que diminuirá consideravelmente a quantidade de resíduos plásticos que prejudicam o meio ambiente.

O Copinho do Bem será o copo oficial da festa. O participante poderá solicitá-lo em qualquer ponto de venda e usá-lo para o consumo de quaisquer bebidas disponíveis no evento.