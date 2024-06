Dia do Orgulho Autista: conheça 11 famosos diagnosticados com autismo

O Dia Mundial do Orgulho Autista, celebrado em 18 de junho, é uma data para celebrar a neurodiversidade e combater o preconceito contra pessoas com Transtorno do Espectro Autista (TEA). Mais do que uma condição, o autismo representa um conjunto de características que influenciam a forma como as pessoas percebem e interagem com o mundo.

Longe de ser uma limitação, o TEA também pode ser fonte de diversas habilidades e talentos. Muitas celebridades ao redor do mundo se abriram sobre o diagnóstico e mostraram que o espectro não os impede de alcançar grandes feitos. Conheça 11 famosos diagnosticados com autismo.

1. Anthony Hopkins

Anthony Hopkins, aos 86 anos.

Vencedor do Oscar como Melhor Ator por "O Silêncio dos Inocentes", Anthony Hopkins recebeu o diagnóstico de autismo na vida adulta, aos 70 anos. Apesar das dificuldades iniciais de se encaixar em grupos, ele se tornou um ator renomado e também um talentoso pintor, compartilhando suas obras em suas redes sociais.

2. Elon Musk

Musk também é dono da Tesla, SpaceX e, recentemente, comprou o Twitter. (FREDERIC LEGRAND/COMEO/SHUTTERSTOCK)

O CEO da Tesla e SpaceX, Elon Musk, revelou ter Síndrome de Asperger, uma forma leve de autismo. Ele mesmo credita essa característica por sua capacidade de foco e persistência, qualidades essenciais para o sucesso em seus empreendimentos inovadores.

"Muitas vezes depois de eu dizer alguma coisa, eu tenho que dizer que eu estou falando sério para que as pessoas realmente entendam que eu estou falando sério. Isso porque eu nem sempre tenho muita entonação ou variação na forma como eu falo. Na verdade, eu estou fazendo história hoje como a primeira pessoa com Asperger a apresentar o SNL, ou pelo menos a primeira a admitir", disse ele durante sua participação no programa norte-americano "Saturday Night Live".

3. Greta Thunberg

Ativista Greta Thunberg. (Foto: Instagram @gretathunberg)

A jovem ativista sueca, referência na luta contra as mudanças climáticas, também se identifica como autista. Greta Thunberg reconhece que o autismo influencia sua forma de ver o mundo e se comunicar, mas isso não a impede de ser uma voz poderosa. Ela afirma que "isso significa que às vezes ela é um pouco diferente, e que isso é uma superpotência".

4. Sia

Cantora e compositora Sia.

A cantora e compositora australiana Sia recebeu o diagnóstico de autismo aos 47 anos. Ela relata que essa descoberta a libertou de fingir ser algo que não era e a permitiu se amar e se aceitar plenamente.

"Nos sentimos vistos pela primeira vez por quem realmente somos, então podemos começar a sair para o mundo apenas operando como humanos e seres humanos com corações e não fingindo ser nada", disse.

5. Letícia Sabatella

Atriz Letícia Sabatella. (Instagram/@leticiasabatella)

A atriz brasileira, conhecida por seus papéis em novelas como "Caminho das Índias" e "O Clone", revelou ter um grau leve de TEA. Letícia compartilha que a hipersensibilidade sensorial, comum entre pessoas autistas, a afeta principalmente na audição.

"A sensação mesmo foi libertadora. Eu ainda estou nesse flerte de buscar a melhor compreensão sem desespero algum em relação a isso", disse.

6. Danilo Gentili

Danilo Gentili, apresentador do The Noite. (Reprodução/Instagram)

O humorista e apresentador do "The Noite" foi diagnosticado com autismo há alguns anos. Ele reconhece que essa característica faz parte de quem ele é e não a vê como um impeditivo para seu sucesso profissional.

"Sabia que eu também fui [diagnosticado]? Tem um ano e pouco e eu fiz teste e me diagnosticaram com nível de espectro autista. Me falaram que eu precisaria fazer outros exames de acompanhamento para ver qual era o nível, mas eu não quis. Se eu sou autista, não quero saber, já sou assim e já era", afirmou o apresentador.

7. Amanda Ramalho

Amanda Ramalho, ex-repórter do programa Pânico na TV. (Reprodução/Jovem Pan)

A apresentadora Amanda Ramalho, conhecida por seu trabalho no "Pânico na TV", recebeu o diagnóstico de autismo aos 36 anos. Apesar do impacto inicial, ela relata que essa descoberta a ajudou a se compreender melhor e a lidar com as dificuldades de forma mais eficiente.

"Foi chocante e, ao mesmo tempo, não foi. No fim das contas, é só uma palavra, mas uma palavra carregada de muito preconceito. Passei por um luto durante alguns dias e chorei bastante", disse em entrevista.

8. Dan Aykroyd

Dan Aykroyd, ator de "Os Caça-Fantasmas" (1984). (Reprodução/Redes Sociais)

O ator e comediante, famoso por "Os Caça-Fantasmas" e "Os Irmãos Cara-de-Pau", foi diagnosticado com Síndrome de Tourette e Síndrome de Asperger. Ele leva os diagnósticos com leveza e humor, e segue com a carreira, embora apareça nos cinemas bem mais esporadicamente do que antes.

9. Daryl Hannah

Daryl Hannah como Elle Driver em Kill Bill Vol.1. (Reprodução)

A estrela dos filmes "Blade Runner", "Kill Bill" e "O Retorno da Família Addams", como Mortícia, convive com o autismo desde a infância, mas só o revelou publicamente aos 42 anos. A atriz Daryl Hannah reconhece que a condição influenciou sua trajetória, mas não a define.

"Os médicos me disseram que uma vida tranquila era o mais recomendado para mim. Acho que não os escutei!", brincou.

10. Tim Burton

Tim Burton, diretor de "Edward Mãos de Tesoura" e "A Fantástica Fábrica de Chocolate". (Divulgação)

O diretor de clássicos como "O Estranho Mundo de Jack" e "Alice no País das Maravilhas", Tim Burton, nunca recebeu um diagnóstico oficial de autismo, mas sua ex-esposa, Helena Bonham Carter, acredita que ele esteja no espectro.

O cineasta também já disse que acredita que tenha o nível 1 da condição. A visão única de Tim Burton é certamente influenciada por suas características neurodivergentes.

11. Bill Gates

Legenda (Arnd Wiegmann / Reuters)

O cofundador da Microsoft, Bill Gates, foi diagnosticado com autismo nível 1 na vida adulta. Ele acredita que o autismo o ajudou a desenvolver foco e paixão por seu trabalho, qualidades que o impulsionaram a se tornar um dos maiores nomes da tecnologia.

No entanto, ele é discreto com relação ao espectro e fala pouco sobre sua vida pessoal.

*(Hannah Franco, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com)