Dia do escritor: periferia de Belém traz representatividade e vivências de obras publicadas

No próximo dia 25 de julho é celebrado o Dia do Escritor, uma data que homenageia aqueles que têm o dom de dar vida às palavras e compartilhar histórias que inspiram, emocionam e transformam vidas. Na Grande Belém, há vários autores que se dedicam a retratar as realidades e vivências das periferias da cidade, trazendo à tona narrações muitas vezes invisibilizadas e oferecendo uma perspectiva sobre a vida nas comunidades locais.

Um desses escritores é o Preto Michael, morador do bairro do Tapanã. Com uma prosa sensível e poética, ele narra em seus livros de contos, poesias, literatura infantil e terror, as alegrias, desafios e lutas enfrentados pelos moradores, apresentando personagens reais.

Em entrevista ao Grupo Liberal, o autor compartilhou sua motivação para escrever sobre as periferias: “Comecei a me dedicar mais nas escritas, tendo como inspirações as vivências na minhas andanças como arte educador. A que gosta de frisar em especial foi a quando uma mãe, em um bairro periférico me reconheceu da foto de um livro, e disse que se emocionou com um ponto, onde narrava a história de uma adolescente nas unidades de internação, e o filho dela tinha passado pela mesma situação e morrido”.

Nas obras, Preto Michael também busca trazer o auto reconhecimento dos moradores para que possam se sentir pertencentes ao território onde moram, usando a literatura periférica como um instrumento de autoestima para a população.

“Mesmo com os desafios encontrados, eu me sinto muito bem, escrevendo histórias de personagens que me inspiram, assim me vejo nessas narrativas e também mostrando para as pessoas que a periferia não tem só coisas ruins, existe um lugar sagrado e é lindo para se viver”, afirmou.

Além de proporcionar uma representação autêntica e positiva das periferias, o escritor também tem servido de inspiração para novos talentos emergirem, além de ser um democratizador da leitura com o projeto “Escambo Literário”, que existe há seis anos.

Nele, o autor e os voluntários incentivam os alunos de escolas públicas da capital paraense, a estarem mais próximos dos livros, praticar a escrita, por meio de atividades lúdicas com temas importantes e que estão próximos à realidade deles. Também são feitas oficinas de produção de texto e escrita de histórias.

“Eu me sinto realizado como pessoa, militante e agente literário, quando vejo resultado na vida de alguns alunos dessas escolas que participaram. Alguns perderam o medo de produzir seus textos, outros com o incentivo criaram asas e agora estão voando livre”, acrescentou.

Incentivos

Além de Preto Michael, outros talentosos autores periféricos têm se destacado no cenário literário da capital. O escritor e pedagogo Rafael Fernando da Luz é um deles. Trazendo para as páginas as narrativas que retratam seus sentimentos e a experiência de quem estudou em uma escola pública, ele consegue fazer uma abordagem profunda e conectada à realidade que o cerca. E passa todas as experiências aos alunos.

“Eu sinto que essa é a maior responsabilidade, porque demarcar questões que envolvem ração, social e educativo, estando na periferia, não precisa ser pautada apenas na entender. As pessoas podem se despertar com a escrita e perceber a minha experiência de vida de forma responsável e acessível, sem o olhar de indenização, mas entendendo que a periferia é um espaço essencial no centro urbano”, afirmou.

Defensor do acesso à leitura, Rafael diz que a literatura só consegue ter o poder de “mudar” a sociedade, por meio das crianças e adolescentes, quando é construída juntamente com outras pessoas, ou seja, pensada de forma coletiva.

“É preciso pensar em um contexto como todo, por meio da arte, educação, acesso aos livros, sensibilização da leitura e do letramento. Acredito que só assim ela possa se transformar”, finalizou.