Dia do comediante: a árdua tarefa de fazer rir em meio a pandemia

Celebrar o dia do comediante em tempos de uma pandemia tem um significado diferente, já que o que era uma prática difícil se torna ainda mais diante das circunstâncias e de uma atmosfera trágica e melancólica. Para quem não sabe, 26 de fevereiro, é comemorado o dia do comediante, aquele profissional que se dedica para fazer as pessoas sorrirem.

O comediante paraense Victor Camejo explica que passou por fortes transformações desde quando o mundo precisou parar por conta da pandemia do novo coronavírus. Victor, que atualmente mora em São Paulo, e já tinha uma agenda de apresentações no formato de stand-up, precisou reformular tudo para não parar com as atividades.

"Como foi algo muito brusco, não só para mim, mas como para todos os profissionais, eu comecei a pensar em me adaptar a novos formatos. Em um processo que considero até rápido, pois ainda no mês de março do ano passado eu montei um produto para a internet, pois eu tinha em mente que voltar à vida normal não seria tão rápido como muitas pessoas acreditavam", explicou o comediante.

Victor criou um canal no youtube com o "Jornal de Casa", um programa semanal que vai de encontro com as notícias trágicas veiculadas pela imprensa de todo o mundo. "Com esse projeto, eu vou na contramão, pois chegou um momento em que as pessoas já não aguentavam mais se informar com os acontecimentos diante de tantas informações negativas", explica Victor.

Nesse caso, Victor não deixava de se pautar em acontecimentos reais para transformar em piada. "Não está sendo uma tarefa simples, em vários momentos foi muito ruim. Tiveram semanas que não publiquei vídeos, pois não estava conseguindo produzir", pontua o artista. Mas mesmo diante da dificuldade, ele vem insistindo no projeto e diz que a mudança da plataforma foi uma salvação para manter os trabalhos ativos.

"Mesmo com toda a dificuldade, a internet e todo esse meio virtual tem sido muito importante. Eu tive a chance de realizar algo totalmente diferente do que vinha realizando, por esse lado é muito bom", acrescenta.

Em 2020, o comediante se apresentou no palco em março e só retornou em novembro, de forma diferenciada e com todos os cuidados de acordo com a Organização Mundial de Saúde. Atualmente, ainda vem fazendo poucas apresentações presenciais, mas fica conciliando com os compromissos virtuais.

Com relação ao retorno do público, Camejo explicou que com a mudança para a plataforma virtual, ele disse que no início percebeu uma certa resistência do público, pois como era um produto novo, não teve de imediato um grande retorno. Mas depois de alguns meses o público foi crescendo e foi tendo grande engajamento.

Esse retorno é de grande importância para o artista, pois é por meio da aceitação do público que é possível saber se o comediante está no caminho certo. Victor relembrou de um acontecimento recente, no final do ano passado, quando fez um show em Florianópolis. Uma enfermeira foi ao espetáculo e disse que sua arte é remédio para a alma.

"Esse dia vai ficar marcado pra mim, pois eu fiz a minha apresentação e no final, uma enfermeira, que já estava vacinada, veio agradecer pela apresentação e falou que o show e os conteúdos da internet têm sido salvação para muitas vida. Ela disse que enquanto dá remédio aos pacientes, para que eles fiquem recuperados, ela se alimentava da comédia para curar a alma. Essa declaração dela me deixou muito feliz", recorda o artista.

A comédia surgiu na Grécia Antiga junto ao surgimento do teatro. No início, a comédia era toda história que tinha um final feliz. O objetivo ali era a diversão, e não necessariamente fazer o público rir. A comédia se dedicava a personagens cotidianos: os homens comuns da pólis grega.