Dia do Carimbó é comemorado com programações especiais em Belém

Pluralidade de ritmos, cores, balanço e alegria. É dessa forma que o Carimbó ficou conhecido pelo mundo e hoje (26), é comemorado o Dia Municipal do Carimbó. A data foi escolhida como forma de homenagem ao Mestre Verequete, ícone da cultura popular paraense e principal divulgador do ritmo que expressa a identidade cultural da nossa região. E para celebrar este dia, o Governo do Estado, através da Secretaria de Estado e Cultura (Secult) e a Prefeitura de Belém, prepararam uma programação especial para os amantes desse ritmo contagiante.

Na programação da Secult, o público vai poder conferir no Teatro Estação Gasômetro, a Feira Criativa Carimbó, das 15 às 19 horas. Ainda haverá a roda de conversa sobre Saberes e Fazeres do Carimbó com a participação dos mestres Luiz Gonzaga (Ananindeua) e Catarino (Sacramenta) e das mestras Neire (Pedreira) e Nazaré do Ó (Icoaraci), seguida de homenagem, às 16 horas. Na sequência, haverá uma roda de carimbó com o grupo Sancari e os mestres convidados, às 17 horas.

Segundo o diretor de Cultura da Secult, Júnior Soares, “o intuito dessa ação é valorizar nossas mestras e nossos mestres da cultura popular, em especial do Carimbó, no dia em que se comemora a existência dessa manifestação cultural. Além das apresentações desses artistas, teremos também elementos da economia criativa e do empreendedorismo, pessoas que trabalham com a temática. Será uma feira criativa para estimular nossos artesãos e artesãs a trabalharem também com essa diversidade, que nos dá cidadania e a nossa identidade cultural. Esse é nosso papel, nossa missão enquanto Secretaria de Cultura”, garantiu.

Já pela Prefeitura de Belém, através da Fundação Cultural do Município de Belém (Fumbel), a programação especial vai ser realizada no Memorial dos Povos, que fica na avenida governador José Malcher. O evento contará com a exibição do documentário “Chama Verequete”, rodas de carimbó, entrega de comendas para os grupos que foram aprovados no Edital 003 do Órgão, além da exibição de vídeos dos grupos premiados.

Para o presidente da Fumbel, Michel Pinho, “investir em cultura é garantia de que você tem um processo de cidadania completo, que valoriza o patrimônio material e cultural até o bem estar das pessoas. Os desafios de realizar um evento como esse ainda nesse período de pandemia é garantir o distanciamento social, que as pessoas respeitem as normas repassadas de segurança. Mas tomando os cuidados, o sentimento é de alegria por ver o público voltando a ter contato com a arte. A vida cultural é essencial ao nosso bem estar”, finalizou.