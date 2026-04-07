Dez filmes e séries sobre os bastidores da notícia para ver no streaming no Dia do Jornalista

Celebrado em 7 de abril, o Dia do Jornalista celebra profissionais que dedicam a vida a levar os acontecimentos do mundo para o público, mergulhando nos fatos e áreas que cobrem com paixão e fascínio.

Ao longo dos anos, a categoria foi tema de inúmeras produções audiovisuais, que detalham os pormenores do trabalho jornalístico, seus desafios, suas conquistas e os bastidores que levam às manchetes publicadas. Seja no thriller ou na comédia, no drama ou em documentários.

A seguir, você confere dez títulos disponíveis no streaming para entender e se apaixonar pelo mundo do jornalismo:

The Paper - 1ª temporada

HBO Max

Derivado de The Office, The Paper traz um retrato bem-humorado sobre a adaptação do jornalismo no mundo das redes sociais. Na série, um tradicional jornal local adquirido por uma multinacional sobrevive de anúncios, fofocas e teorias da conspiração. Buscando recuperar o prestígio da publicação, o jovem editor-chefe Ned (Domhnall Gleeson) tenta incentivar seus repórteres e redatores a voltar a um jornalismo tradicional, enfrentando resistência de acionistas, colegas invejosos e repórteres inexperientes.

Criada por Greg Daniels, que adaptou a versão britânica de The Office para a TV americana, The Paper teve sua segunda temporada confirmada para 2026.

Superman (2025)

Direção: James Gunn Onde assistir: HBO Max

Pode parecer estranho incluir um blockbuster de super-herói em uma lista de produções sobre jornalismo, mas a realidade é que, desde sua criação, em 1938, o Superman sempre teve sua existência diretamente ligada ao jornalismo. No filme de James Gunn, essa conexão ganha destaque ao acompanhar Lois Lane (Rachel Brosnahan) em uma investigação acerca da influência do bilionário Lex Luthor (Nicholas Hoult) sobre uma guerra internacional potencialmente genocida e campanhas de difamação contra o Homem de Aço (David Corenswet), com a reportagem sendo essencial na inevitável vitória dos mocinhos.

Tropa de Elite 2: O Inimigo Agora é Outro (2010)

Direção: José Padilha Onde assistir: Globoplay

Anos depois dos eventos do primeiro filme, o ex-capitão Nascimento (Wagner Moura) se vê em meio a uma disputa política e violenta pelo controle do mundo do crime no Rio de Janeiro. Em paralelo, a repórter Clara (Tainá Müller) investiga o crescimento de milícias na capital carioca, trazendo à tona uma preocupante relação simbiótica entre a polícia, seus líderes e o tráfico de drogas na cidade. Esse trabalho a coloca na mira de milicianos que farão o impensável para continuar lucrando às custas do dinheiro público e de vidas inocentes.

The Post - A Guerra Secreta (2017)

Direção: Steven Spielberg Onde assistir: Prime Video

Com um elenco estrelado que inclui Tom Hanks, Meryl Streep, Bob Odenkirk e Sarah Paulson e direção de Steven Spielberg, The Post - A Guerra Secreta relata os dias que se sucederam à descoberta dos Pentagon Papers, relatório do Departamento de Defesa dos EUA que detalhou ações ilegais do país no Vietnã por mais de duas décadas que nunca haviam vindo a público. À medida que a reportagem avança, os jornalistas descobrem uma conspiração envolvendo o governo e veículos midiáticos para manter essas operações em segredo e debatem seu papel na responsabilização de líderes federais por seus crimes. Para além disso, o filme mostra momentos decisivos para a história e a transformação do The Washington Post e apresenta uma interessante reflexão sobre liderança.

The Newsroom - 3 temporadas

Onde assistir: HBO Max

Criada e escrita por Aaron Sorkin (A Rede Social), The Newsroom mostra os bastidores de uma emissora de TV voltada a notícias e análises políticas. Liderada por Will McAvoy (Jeff Daniels), a redação trabalha incessantemente para levar as verdades por trás das decisões de Washington ao seu público, expondo as hipocrisias que dominam tanto as políticas liberais quanto as conservadoras.

Spotlight: Segredos Revelados (2015)

Direção: Tom McCarthy Onde assistir: Netflix

Vencedor de dois Oscars, incluindo Melhor Filme, e inspirado numa série de reportagens publicada pelo The Boston Globe em 2003, Spotlight: Segredos Revelados detalha a investigação feita por uma equipe de repórteres que expôs mais de três décadas de abuso sexual de crianças por parte de padres em Boston e o esforço das maiores autoridades da Igreja Católica para acobertá-los. Mais do que um problema local, o trabalho dos jornalistas revelou um padrão criminoso mundial entre os líderes da religião, que tiveram seus crimes abafados pelo Vaticano com de dinheiro, influência política e ameaças.

Quase Famosos (2000)

Direção: Cameron Crowe Onde assistir: HBO Max

Inspirado em suas próprias experiências, o diretor e roteirista Cameron Crowe venceu o Oscar de Melhor Roteiro Original por Quase Famosos, longa que acompanha um jovem do ensino médio (Patrick Fugit) que, apaixonado por música, consegue a oportunidade de acompanhar a maior turnê até então de sua banda favorita a mando da icônica revista Rolling Stone. Atraído pelos excessos que cercam seus astros, o garoto tem sentimentos conflitantes sobre o trabalho, precisando deixar sua idolatria pelo grupo e seu líder Russell Hammond (Billy Crudup) de lado para mostrar que merece ter seu nome impresso em um dos veículos mais importantes do jornalismo musical.

Zodíaco (2007)

Direção: David Fincher Onde assistir: HBO Max

Do diretor David Fincher (Clube da Luta), Zodíaco acompanha as investigações jornalística e policial sobre o serial killer homônimo que aterrorizou a região de San Francisco, na Califórnia, no final dos anos 1960, sem nunca ter sido descoberto. Entre ameaças e provocações à polícia, o criminoso transforma a mídia em um circo aterrorizante, enquanto jornalistas criminais entrevistam sobreviventes e autoridades tentando desvendar o caso e levar o assassino à justiça.

The Morning Show (4 temporadas)

Onde assistir: Apple TV

Estrelada por Reese Witherspoon, Jennifer Aniston e Steve Carell, a série The Morning Show narra as intrigas e problemas nos bastidores de um noticiário matinal. A série, que ganhará uma quinta temporada ainda em 2026, mostra a guerra interna de uma equipe, dividida entre a ética jornalística e a pressão de executivos por mais audiência. Esse conflito constante cria um ambiente hostil, alimentado por egos e jogos de poder.

Todos os Homens do Presidente (1976)

Direção: Alan J. Pakula Onde assistir: HBO Max

Possivelmente o maior clássico hollywoodiano sobre o jornalismo, Todos os Homens do Presidente conta como a investigação dos jornalistas Carl Bernstein (Dustin Hoffman) e Bob Woodward (Robert Redford) sobre uma invasão ao escritório do Partido Democrata dos EUA levou à renúncia do presidente Richard Nixon. Apesar dos obstáculos criados pelas autoridades, a reportagem, publicada pelo The Washington Post, deflagrou envolvimento da Casa Branca, assim como da CIA e do FBI, em campanhas de difamação e chantagem política para garantir um segundo mandato ao político, além de expôr anos de sabotagem e acarretar na revelação de crimes militares.