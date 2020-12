Designer lança coleção de joias de cerâmica no Marajó

Com inspiração na cerâmica marajoara, a designer Josie Lima de Araújo lança uma nova coleção de joias intitulada "Vida". Há dez anos como profissional e coordenadora do Instituto Caruanas, Josie decidiu utilizar o período de quarentena e lockdown para criar 186 novas peças de joias coloridas para celebrar a existência, mesmo em um momento difícil como o que estamos vivendo.

O lançamento da coleção será neste sábado, 5, a partir das 19h30, no salão de eventos do Hotel Marajó, em Soure, para alguns convidados e também será transmitido para o mundo pelo canal de Youtube do Sebrae.

“Essa coleção iniciou quando estava no lockdown, com todo mundo trancado dentro de casa. Ela foi inspirada nisso, na vida. É uma visão do mundo atual, das aspirações de um mundo pós-pandemia. Colocamos muita cor nessas peças, para que representem o sentimento de liberdade que vamos vivenciar daqui a algum tempo”, afirmou.

Os recursos obtidos com as vendas das peças, que poderão ser adquiridas on-line, serão revertidos para o projeto Mãos Caruanas. A iniciativa concede cursos de artesanato para a população de Soure, no arquipélago do Marajó. Ao longo dos anos o instituto já atendeu 487 pessoas em cursos de artesanato, arte de trançados e várias outras atividades nas comunidades.

Segundo a designer, esses anos de experiência permitiram que ela criasse um modelo único e próprio de joia natural. “São todas de cerâmica. Utiliza a técnica original indígena marajoara, colocamos coloridos na peça com pintura, de maneira delicada, e a cerâmica negra, que é uma segunda queima da cerâmica sem oxigênio”, explica.

Josie participou de várias feiras de artesanato pelo Brasil, porém essa será a primeira vez que as peças terão um evento próprio. Durante a transmissão pelo Youtube os interessados poderão adquirir as joias, e os recursos destinados ao Instituto Caruana, pelos contatos disponíveis na transmissão. “Sempre fiz evento pelo Instagram em nível de internet para que as pessoas tenham acesso. Pouca gente pode vir e ter a oportunidade de socializar, mas pode ver o que a gente tem feito de bonito no Marajó”, detalha.