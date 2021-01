Defensora da cloroquina, Madonna visitou cinco países em três semanas na pandemia

Mesmo durante uma pandemia, a rainha do pop Madonna visitou cinco países nas últimas três semanas, segundo o Daily Mirror. A cantora causou controvérsia, em julho de 2020, quando afirmou, em uma publicação, que a vacina contra a covid-19 “foi aprovada e está disponível há meses” e defendeu o uso da cloroquina no tratamento do novo coronavírus, medicamento sem eficácia comprovada.

De acordo com o tabloide, a cantora, o namorado, Ahlamalik Williams, e quatro dos seus seis filhos, viajaram de jatinho particular de Los Angeles (EUA) para Inglaterra, no Natal, para passar o feriado ao lado do filho mais velho de Madonna, Rocco. Depois, em 28 de dezembro, a família toda pegou um avião para Malawi, na África, com uma parada rápida no Egito. Por lá, Madonna e companhia se encontraram com o presidente Lazarus Chakwera. Quatro dos filhos de Madonna nasceram no Malawi. Por fim, a família pegou outro avião até o Quênia, onde passou tempo com a tribo Pokot.

De acordo com fontes próximas, Madonna e todos os seus companheiros de viagem estão realizando testes periódicos de covid-19. Além dos filhos e do namorado, a popstar levou o fotógrafo Ricardo Gomes com ela na viagem — são dele os cliques e vídeos que têm animado o feed do Instagram de Madonna. Participaram da comitiva, além do casal e do mais velho, os outros quatro filhos da cantora: David Banda, Mercy James, Estere e Stella.