Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Cultura chevron right

'Dear Killer Nannies: Criado por Assassinos': Série sobre filho de Pablo Escobar ganha trailer

Estadão Conteúdo

O Disney+ divulgou o trailer e a data de estreia de Dear Killer Nannies: Criado por Assassinos, nova série dramática inspirada na infância e adolescência de Juan Pablo Escobar, filho do narcotraficante colombiano Pablo Escobar. A produção chega à plataforma em 1º de abril na América Latina e em outros mercados internacionais.

A história acompanha 'Juampi', filho de Escobar, ainda criança. Criado em meio ao luxo e cercado por seguranças, o garoto vê o pai como um empresário bem-sucedido e alguém que ajuda a população mais pobre de Medellín, na Colômbia.

Com o tempo, muitos dos homens responsáveis por sua proteção passam a ocupar também o papel de cuidadores e companheiros do menino. Jovens ligados ao narcotráfico, eles enxergam o trabalho com Escobar como uma oportunidade de ascensão social e econômica.

À medida que cresce, Juampi começa a perceber que o ambiente em que vive é marcado pelas atividades ilegais do pai e por um grupo de sicários dispostos a proteger a família a qualquer custo.

História a partir do olhar do filho

A narrativa é conduzida pela perspectiva de Juan Pablo Escobar e aborda o impacto das ações de seu pai na vida das pessoas ao redor. A série explora o contraste entre a visão infantil do personagem e a realidade ligada ao narcotráfico na Colômbia.

Ambientada nas décadas de 1980 e 1990, a produção recria o período em que o cartel comandado por Pablo Escobar expandia suas operações.

Produção e elenco

Dear Killer Nannies: Criado por Assassinos é inspirada em relatos de Juan Pablo Escobar, que participa da criação da série ao lado de Ortega e Pablo Farina.

A produção tem oito episódios de cerca de 35 minutos. A direção é de Pablo Fenfrik e Felipe Cano Ibañez, com roteiros de Alejandro Quesada, Ana María Parra, Martín Méndez e Sebastián Ortega.

No elenco estão Janer Villareal (Juan Pablo na adolescência), Miguel Tamayo (Juan Pablo na infância), Miguel Ángel García (jovem Juan Pablo), Laura Rodríguez (Victoria Henao), Juanita Molina, Julián Zuluaga, Rafael Zea, Danharry Colorado, Julián Bustamante e Julián Díaz. A série também conta com participações de Andrés Delgado, Carmen Electra e John Leguizamo, que interpreta Pablo Escobar.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

SÉRIES/DEAR KILLER NANNIES: CRIADO POR ASSASSINOS/DISNEY+
Cultura
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM CULTURA

FAMOSOS

Rihanna: veja tudo o que se sabe sobre o ataque a tiros contra a casa da cantora

O ataque ocorreu no último domingo (8); suspeita foi presa

10.03.26 10h33

Alane Dias celebra 27 anos em passeio de lancha, no Rio, e com bolo inspirado nos 'anos 2000'

Registros da comemoração foram publicados pela ex-sister nas redes sociais na última segunda-feira (9)

10.03.26 9h46

FOFO

Alane Dias celebra 27 anos e ganha declaração de Francisco Gil: 'Mulher que tanto me inspira'

A ex-BBB e atriz paraense comemorou a data em um um passeio de barco ao lado de amigos, familiares e do namorado, no Rio

10.03.26 9h24

CULTURA

Mostra ‘Janelas Deroull Filmes’ leva cinema, oficinas e debates gratuitos a Belém

Evento acontece de 12 a 15 de março com lançamentos de curtas, exibições e atividades formativas no Sesc Ver-o-Peso e no Sesc Casa de Artes Cênicas

10.03.26 8h00

MAIS LIDAS EM CULTURA

OPORTUNIDADE

Virginia Fonseca abre vaga de babá com salário de R$ 18,5 mil; confira os requisitos

Casal procura profissional para cuidar do filho caçula, José Leonardo

10.03.26 9h07

FOFO

Alane Dias celebra 27 anos e ganha declaração de Francisco Gil: 'Mulher que tanto me inspira'

A ex-BBB e atriz paraense comemorou a data em um um passeio de barco ao lado de amigos, familiares e do namorado, no Rio

10.03.26 9h24

CULTURA

Mostra ‘Janelas Deroull Filmes’ leva cinema, oficinas e debates gratuitos a Belém

Evento acontece de 12 a 15 de março com lançamentos de curtas, exibições e atividades formativas no Sesc Ver-o-Peso e no Sesc Casa de Artes Cênicas

10.03.26 8h00

Alane Dias celebra 27 anos em passeio de lancha, no Rio, e com bolo inspirado nos 'anos 2000'

Registros da comemoração foram publicados pela ex-sister nas redes sociais na última segunda-feira (9)

10.03.26 9h46

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda