David Beckham se manifesta após polêmica na família: 'Filhos cometem erros'

David Beckham e Victoria Beckham sofreram acusações por parte de seu filho mais velho, Brooklyn. O primogênito veio a público e afirmou que o casal tenta separá-lo de sua esposa, Nicola Peltz. Apesar de a postagem inicial ter sido realizada na última segunda-feira, 19, o ex-futebolista comentou o caso apenas um dia depois.

Segundo o The Guardian, o esportista participou do programa Squawk Box da CNBC e, apesar de não falar diretamente sobre o assunto, comentou algo que pode ser interpretado como uma resposta à polêmica. De início, o futebolista comentou a possibilidade de usar suas redes sociais para o bem e citou a Unicef.

Em seguida, refletiu sobre ter tentado passar aos seus filhos a ideia de usar a internet para uma boa finalidade. E então, disparou: "Eles cometem erros. As crianças têm permissão para cometer erros. É assim que elas aprendem".

"Então é isso que tento ensinar aos meus filhos. Mas sabe, às vezes você tem que deixá-los cometer esses erros também", completou.

Entenda o caso

Brooklyn Beckham fez uma série de postagens em seu Instagram, no qual relatava diversos comportamentos dos pais ao longo dos anos. De início, o empresário comentava ter tentado manter silêncio sobre os atritos, entretanto, seus pais e equipe estariam procurando a imprensa, "não me deixando outra escolha a não ser falar por mim mesmo e contar a verdade sobre algumas das mentiras publicadas". O primogênito foi categórico: "Eu não quero me reconciliar com a minha família".

Segundo Brooklyn, David e Victoria seriam obcecados pela própria imagem e "têm tentado incansavelmente arruinar meu relacionamento desde antes do meu casamento, e isso nunca parou". Dentre as alegações, o empresário afirma que o casal causou muitos problemas no casório do filho.

Ele relata ter sofrido ataques por seus familiares, que também teriam prejudicado sua esposa. "Minha família valoriza sua imagem pública acima de tudo. A Marca Beckham sempre vem em primeiro lugar", comentou.

Por fim, afirmou: "A narrativa de que minha esposa me controla é falsa. Por toda a minha vida, fui controlado pelos meus pais. Cresci com uma ansiedade gigantesca, mas, desde que me afastei da minha família, isso desapareceu. Pela primeira vez em minha vida, acordo grato, em paz e aliviado. Minha esposa e eu não queremos uma vida moldada por imagens, imprensa ou manipulação. Tudo o que queremos é paz, privacidade e felicidade para nós e nossa futura família".