Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Cultura chevron right

David Beckham se manifesta após polêmica na família: 'Filhos cometem erros'

O primogênito veio a público e afirmou que o casal tenta separá-lo de sua esposa, Nicola Peltz

Estadão Conteúdo
fonte

David Beckham e a família (Instagram @davidbeckham)

David Beckham e Victoria Beckham sofreram acusações por parte de seu filho mais velho, Brooklyn. O primogênito veio a público e afirmou que o casal tenta separá-lo de sua esposa, Nicola Peltz. Apesar de a postagem inicial ter sido realizada na última segunda-feira, 19, o ex-futebolista comentou o caso apenas um dia depois.

Segundo o The Guardian, o esportista participou do programa Squawk Box da CNBC e, apesar de não falar diretamente sobre o assunto, comentou algo que pode ser interpretado como uma resposta à polêmica. De início, o futebolista comentou a possibilidade de usar suas redes sociais para o bem e citou a Unicef.

Em seguida, refletiu sobre ter tentado passar aos seus filhos a ideia de usar a internet para uma boa finalidade. E então, disparou: "Eles cometem erros. As crianças têm permissão para cometer erros. É assim que elas aprendem".

"Então é isso que tento ensinar aos meus filhos. Mas sabe, às vezes você tem que deixá-los cometer esses erros também", completou.

Entenda o caso

Brooklyn Beckham fez uma série de postagens em seu Instagram, no qual relatava diversos comportamentos dos pais ao longo dos anos. De início, o empresário comentava ter tentado manter silêncio sobre os atritos, entretanto, seus pais e equipe estariam procurando a imprensa, "não me deixando outra escolha a não ser falar por mim mesmo e contar a verdade sobre algumas das mentiras publicadas". O primogênito foi categórico: "Eu não quero me reconciliar com a minha família".

Segundo Brooklyn, David e Victoria seriam obcecados pela própria imagem e "têm tentado incansavelmente arruinar meu relacionamento desde antes do meu casamento, e isso nunca parou". Dentre as alegações, o empresário afirma que o casal causou muitos problemas no casório do filho.

Ele relata ter sofrido ataques por seus familiares, que também teriam prejudicado sua esposa. "Minha família valoriza sua imagem pública acima de tudo. A Marca Beckham sempre vem em primeiro lugar", comentou.

Por fim, afirmou: "A narrativa de que minha esposa me controla é falsa. Por toda a minha vida, fui controlado pelos meus pais. Cresci com uma ansiedade gigantesca, mas, desde que me afastei da minha família, isso desapareceu. Pela primeira vez em minha vida, acordo grato, em paz e aliviado. Minha esposa e eu não queremos uma vida moldada por imagens, imprensa ou manipulação. Tudo o que queremos é paz, privacidade e felicidade para nós e nossa futura família".

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

David Beckham

Brooklyn

acusações

família
Cultura
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM CULTURA

BDAY

Alane Dias se declara para Fran Gil, que completa 31 anos: “Te amo”

O casal passou a data em Salvador, onde comemoraram a chegada de mais um ano de vida do filho de Preta Gil

21.01.26 10h00

ROMANCE

Paraense, affair de Lucas Guimarães explica sobre perfil em site de acompanhantes

Recentemente, Luan Frank e Lucas estiveram juntos em uma viagem pelo Ceará

21.01.26 9h52

MÚSICA

Gamadinho lança 'Eu Tava Certo' e aposta em nova fase após sucesso de 'Instinto'

Single já está disponível nas plataformas de streaming

21.01.26 9h19

EVENTO

Cena Bis: Bloco Vai Safadão reúne milhares de pessoas e mistura ritmos no Circuito Mangueirão

Wesley Safadão, Léo Santana, Joelma, Nirah e Marcynho Sensação se apresentam no pré-Carnaval

20.01.26 10h35

MAIS LIDAS EM CULTURA

ROMANCE

Paraense, affair de Lucas Guimarães explica sobre perfil em site de acompanhantes

Recentemente, Luan Frank e Lucas estiveram juntos em uma viagem pelo Ceará

21.01.26 9h52

BDAY

Alane Dias se declara para Fran Gil, que completa 31 anos: “Te amo”

O casal passou a data em Salvador, onde comemoraram a chegada de mais um ano de vida do filho de Preta Gil

21.01.26 10h00

POLÊMICA

BBB 26: Matheus é criticado na web após fazer comentário sobre virgindade de Gabriela

A equipe de comunicação da participante emitiu um comunicado oficial nas mídias sociais

21.01.26 12h35

BBB 26

Aline Campos é a primeira eliminada do Big Brother Brasil 26

Participante recebeu 61% dos votos do público e deixou o programa na terça-feira (20)

20.01.26 23h53

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda