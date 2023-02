Dave Grohl prepara churrasco para pessoas em situação de rua, em Los Angeles

O vocalista do Foo Fighters, Dave Grohl, participou de uma ação social e passou 16 horas preparando refeições para aproximadamente 450 pessoas em situação de rua, em parceria com a organização Hope The Mission.

Conforme informações do site TMZ, Dave acompanhou todo o processo da equipe, formada por 50 pessoas, e pagou todas as despesas da ação. Há também a informação que ele descansou no carro, no estacionamento, em alguns momentos do evento.

VEJA MAIS

Apesar do cansaço, o artista também se divertiu junto a equipe e mostrou a habilidade com a churrasqueira.