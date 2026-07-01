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Daniela Mercury será homenageada no Grammy Latino e se emociona: 'A vida presta'

Além de Daniela Mercury, outros músicos também serão celebrados por meio do prêmio

Estadão Conteúdo

Daniela Mercury receberá o Prêmio à Excelência Musical 2026 do Grammy Latino. A cantora se emocionou nas redes sociais ao compartilhar a notícia, celebrando sua longa trajetória artística.

Em suas publicações, Daniela Mercury destacou a importância do reconhecimento após mais de 40 anos de carreira. Ela mencionou a luta e a dedicação em levar a cultura da Bahia e do Brasil adiante.

"Nesses meus 60 anos de vida, 40 e poucos anos de carreira, eu estou tendo a honra, a alegria de receber essa premiação tão importante, de tanto prestígio, de tanto reconhecimento", afirmou a artista.

Reconhecimento e emoção da artista

A cantora expressou gratidão à organização do Grammy Latino e a todos que contribuíram para a homenagem. Ela brincou sobre o prêmio ser um "certificado pós-doutorado em artista", validando sua escolha profissional.

Daniela Mercury celebrou ainda, parafraseando Fernanda Torres, que "a vida presta, a arte presta, o axé presta". Em outro momento, descreveu a honraria como "o meu Oscar" e "uma das maiores honrarias da minha trajetória".

Outros homenageados do Grammy Latino

Além de Daniela Mercury, outros artistas de destaque serão agraciados com o Prêmio à Excelência Musical.

A espanhola Alaska, o cubano Francisco Céspedes, a mexicana Lila Downs e o dominicano Chichí Peralta também compõem o grupo de homenageados nesta edição.

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Palavras-chave

MÚSICA/DANIELA MERCURY/GRAMMY LATINO/HOMENAGEM
Cultura
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