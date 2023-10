Daniela Mercury retorna à Apoteose, no RJ, com show para 20 mil pessoas

A cantora Daniela Mercury, 58 anos, fará um show para 20 mil pessoas na Apoteose, da Marques de Sapucaí, no Rio de Janeiro (RJ), neste domingo, 22. Acompanhada pela banda feminina Didá e com outros artistas, a cantora celebra 40 anos de carreira, levando o Axé à passarela do samba.

A cantora Daniela Mercury completa 40 anos de carreira com uma celebração neste domingo, 22, na passarela do samba, do Rio de Janeiro, a Marques de Sapucaí. Prometendo um show histórico, assim como o de 1992, quando Daniela também pisou na Apoteose com o show ‘O canto da Cidade’, reunindo 40 mil pessoas, agora retorna e promete que este será "o maior festival do público LGBTQIA+ do país".

Daniela Mercury assumiu sua homoafetividade há 10 anos, e é defensora, militante dos direitos LGBTQIAPN+, e utiliza, principalmente, a sua imagem enquanto pessoa pública para visibilizar as pautas da comunidade.

Sobre o show deste domingo, Mercury publicou um story, ontem, 19, no Instagram fazendo o convite ao público. "Nesse domingo, todo mundo na apoetose no RJ. Eita que vai ser uma delícia. Vamos cantar juntos. Vai ter Olodum, Didá, Ivete, Luisa Souza. Uma energia linda no palco. Vocês cantando e dançando. E a gente cantando aquele repertório de todos os tempos. Teríamos que ter quatro ou cinco shows para dar conta, mas acho que escolhi as melhores música", disse a cantora.

Na programação estão confirmados Luísa Sonza, Ivete Sangalo, banda feminina Didá, bloco Ilê Ayiê, histórico e mais antigo bloco afro-baiano, além de seus filhos artistas Gabriel e Giovana Mercury.

Para assistir ao show de Daniela Mercury é necessário aderir ao ingresso do evento "Micareta Rio", que começa hoje, 20, e segue até o domingo, 22. Daniela Mercury se apresenta no último dia. Os ingressos estão sendo vendidos no site, no perfil da cantora.

