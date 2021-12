Daniela Mercury afirma que não fará desfile de rua no carnaval de 2022

Em entrevista ao colunista Leo Dias, Daniela Mercury diz que não fará festas de rua, abertas ao público, no carnaval de 2022. Devido ao aumento do número de casos e o apareciemento da nova variante do virus, ela afirma que o cenário é muito incerto.

“Sinto muito em anunciar isso, mas avaliamos bem a situação e chegamos à conclusão que o cenário é muito incerto. Já estou considerando que, na Bahia, o governo e a prefeitura não vão realizar o carnaval 2022, mesmo ainda não havendo anúncio oficial. E, apesar de estar mantido o carnaval de São Paulo, e o Pipoca da Rainha ser tão tradicional na folia paulistana, infelizmente não desfilarei em 2022″, diz a baiana.

Segundo a cantora, se for mantida a liberação do eventos musicais, ela tentará, ao máximo, manter alguns shows mais restritos e seguros para o público. "O momento ainda não é de plena tranquilidade, mesmo com as vacinas salvando milhares de vidas", declara.