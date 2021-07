Daniel será pai de mais uma menina

Daniel e sua esposa Aline de Pádua, divulgaram recentemente que estavam esperando mais um filho; eles que já são pais de duas meninas, Lara de 11 anos e Luiza de 9.

O cantor de 52 anos, compartilhou com os fãs, as fotos do chá revelação realizado para descobrir o sexo do terceiro filho. O resulto veio com a liberação de balões cor de rosa, anunciando que viria mais uma menina para a família.

"Palavras não conseguem descrever! É muito amor!", compartilhou a esposa do cantor em seu perfil no Instagram.

Daniel está casado com Aline há 11 anos, e o casal esbanja amor e cumplicidade.