Daniel Radcliffe, o 'Harry Potter', completa 35 anos hoje

Daniel Radcliffe, o eterno Harry Potter para os fãs, completa 35 anos de idade nesta terça-feira (23). Com 25 anos de carreira, o ator britânico que deu vida ao bruxo mais famoso do mundo também realizou outros trabalhos no cinema e também no teatro.

Daniel iniciou como protagonista da saga Harry Potter aos 11 anos de idade e foi astro nos oito filmes que atingiram grande sucesso de público e de bilheteria. Os oito longas juntos renderam um total US$ 7,7 bilhões, o que seria equivalente a R$ 39 bilhões.

Além de revelar Daniel Radcliffe, Harry Potter apresentou ao mundo um elenco jovem que também ganhou muito destaque, incluindo Emma Watson e Robert Pattinson, amigos inseparáveis de Harry Potter nos oito filmes. Atores de peso também participaram da franquia, como Gary Oldman, Maggie Smith, Alan Rickman, Michael Gambon, Helena Bonham Carter e Ralph Fiennes.

Fora do universo de Harry Potter, Daniel obteve seu primeiro papel de destaque na peça “Equus”, montada em 2007. Na época, a produção cênica ganhou muita repercussão, principalmente na internet, por causa de cenas polêmicas onde o ator aparecia sem roupas no palco.

Prêmios

Nos palcos de teatro foi onde Daniel recebeu mais reconhecimento. Ele venceu um Tony Award, uma das maiores premiações mais importantes do teatro. Ele foi honrado na categoria Melhor Ator Coadjuvante em Musical, graças a sua atuação na na remontagem de “Merrily We Roll Along”, musical da Broadway escrito em 1981.

O artista chegou a ser indicado ao Grammy de Melhor Álbum de Teatro Musical, em 2012, por seu papel “How to Succeed in Business, mas não venceu a categoria.

Cinema

Nas telonas, Radcliffe não se limitou apenas a Harry Potter e já estrelou em diversos longas-metragem, entre eles: “Victor Frankenstein”, “Truque de Mestre 2: O Segundo Ato” e “Weird: The Al Yankovic Story”, filme de 2023 que garantiu a ele uma indicação ao Emmy de Melhor Ator em Minissérie ou Telefilme.

Vida Pessoal

Discreto sobre sua vida pessoal, Radcliffe tem um relacionamento sério com Drake com quem está junto desde 2012. Ele e ela são pais desde abril do ano passado, mas nunca revelaram o nome do bebê e seguem sem expor o rosto da criança em público.