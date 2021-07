Daniel Caon foi o responsável pela separação de Rafa Kalimann

Rafa Kalimann e Daniel Caon não estão mais namorando e segundo o Leo Dias, a influenciadora digital anda um pouco melancólica e reclusa devido a tantas críticas que vem sofrendo na internet e o cantor não soube lidar muito bem com isso.

Rafa buscou terapia e aconselhamento espiritual com o pastor de sua igreja por ter ficado muito triste com a repercussão negativa que seu programa para o Globoplay, Casa Kalimann, recebeu. A atração já foi cancelada e não terá segunda temporada.

Já Caon está em uma fase de ascensão na carreira. Ele está com a música Fala Mal de Mim, feat. com Pedro Sampaio e Wesley Safadão, estourada, e acaba de lançar "Não Se Envolve", em parceria com MC Kevinho, que também está indo muito bem nas plataformas.