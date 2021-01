Dani Calabresa ganha programa exclusivo na TV Globo

A comediante Dani Calabresa está animada com a possibilidade de ter um programa só seu na TV Globo. Pelas redes sociais, ela confirmou e comemorou a notícia. O programa vai se chamar 'Dani-se' e e segue ainda sem previsão de estreia.

Dani postou vídeos a caminho do Projac mostrando as paisagens do Rio de Janeiro e agradecendo a oportunidade dada pela emissora: Bom dia. Hoje vai ser um dia maravilhoso, cheio de alegria, felicidade, sorte, e eu vou irradiar esse sentimento pra todas as pessoas que eu tiver contato hoje. Obrigada, meu Deus. Eu sou filha de Deus, perfeito, obrigada, meu Deus, amém, obrigada", falou em vídeo para os stories.

Legenda (Reprodução Instagram)

Em seguida, a humorista filmou as instalações do Projac e marcou o ator Pedroca Monteiro.