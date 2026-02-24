Capa Jornal Amazônia
O Liberal chevron right Cultura chevron right

Daft Punk lança clipe de 'Human After All' cinco anos após anunciar separação

Apesar do novo clipe, não há indicação de retomada das atividades da dupla.

Estadão Conteúdo
fonte

Os músicos não mostraram o rosto nem mesmo na despedida (Divulgação)

A dupla Daft Punk disponibilizou no último domingo, 22, um novo videoclipe para a faixa Human After All, lançada originalmente em 2005. A publicação ocorre cinco anos após os franceses anunciarem o fim das atividades.

O vídeo reúne imagens do filme Electroma, dirigido pelos próprios integrantes em 2006. Nas cenas, os músicos aparecem dirigindo por uma estrada deserta até chegarem a uma cidade onde todos os habitantes usam capacetes semelhantes aos que marcaram a identidade visual do projeto.

Separação e posicionamentos

Formado por Thomas Bangalter e Guy-Manuel de Homem-Christo, o duo encerrou a carreira em 2021, após 28 anos de atividade. O anúncio foi feito por meio do vídeo Epilogue, publicado nas redes oficiais.

Em entrevista à BBC Radio 6 Music, em 2023, Bangalter comentou o término. "A pergunta que eu mesmo me faço é por que terminamos, e não como pôde durar tanto tempo", afirmou. Ele comparou a trajetória do grupo a uma série de TV que ocupa um espaço específico na vida do público por determinado período.

Na mesma conversa, explicou que o encerramento também dialoga com o conceito estético do projeto. "Sempre estivemos do lado da humanidade, e não do lado da tecnologia… Por mais que eu ame esse personagem, a última coisa que eu gostaria de ser, no mundo em que vivemos, em 2023, é um robô."

Lançamentos e projetos recentes

Desde a separação, o Daft Punk tem promovido lançamentos comemorativos. Em 2023, o grupo disponibilizou a edição especial Random Access Memories 10th Anniversary Edition, celebrando o disco lançado originalmente em 2013. Também colocou no mercado, pela primeira vez em vinil, o álbum de remixes Human After All: Remixes, divulgado em novembro do ano passado.

Em setembro, o duo firmou ainda uma colaboração com o jogo Fortnite.

Paralelamente, os integrantes têm seguido caminhos individuais. Em outubro de 2025, Bangalter realizou seu primeiro set solo como DJ em 16 anos, em apresentação ao lado do produtor britânico Fred Again - marcando também sua primeira performance sem máscara em mais de duas décadas. Já Guy-Manuel de Homem-Christo foi creditado como compositor e letrista na faixa Reliquia, do álbum LUX, de Rosalía.

Cultura
