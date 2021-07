Dado Dolabella joga indireta para Luana Piovani

O pedido de paz de Dado Dolabella para Luana Piovani durou pouco. Depois de o ator se desculpar publicamente com a ex por tê-la agredido em 2008, quando eles namoraram, ele voltou a alfinetar Luana ao responder uma seguidora no Instagram.



Em meio a polêmica dos cavalos com Hortência, na qual Luana Piovani se meteu na briga e chamou Dado de "Ignorante", uma seguidora deixou um comentário para o ator dizendo que "os cavalos são muito mais bem tratados do que ele trata as mulheres". Dado não gostou nada e rebateu a internauta jogando aquela direta pra ex. "Valeu, Luanete. Faz que nem ela, vai pra Portugal e fica falando mal de brasileiro também", escreveu ele.