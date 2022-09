Dada a Largada para a I Bienal das Artes de Belém

Foi da dada a largada para a I Bienal de Artes de Belém. Durante conferência de abertura, o ex-ministro da Cultura, sociólogo Juca Ferreira, participou do debate “Cultura: Afirmação de Direitos”, na tarde desta terça (20), no auditório Eloy Chaves, do Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará (Igeprev).

Na conferência, Juca Ferreira falou da felicidade em participar desse momento de abertura da Bienal e espera retornar à capital paraense para outros momentos como este. " É uma alegria para mim estar aqui, ter sido convidado para a abertura da Bienal de Arte de Belém, uma cidade incrível, com uma densidade cultural enorme e mais importante do que minha fala foi a conversa durante a conferência. As pessoas expondo pontos de vista, levantando questões legais ou políticas ou de valorização dos mestres. Foi muito boa a conversa, muito qualificada. Espero voltar outras vezes aqui", destaca.

A conferência de abertura contou também com a participação do prefeito Edmilson Rodrigues e de outras autoridades. O prefeito de Belém comemorou o momento e disse que por meio da arte é possível sonhar e tornar o mundo melhor.

“Belém é a capital das artes, porque não há cidade no Brasil mais rica em diversidade cultural e produção artística do que a nossa. No âmbito da música, Belém possui mais de 80 ritmos musicais, e a cidade é isso mesmo, um caldeirão mesmo. Então ter aqui um debate desse nível, de uma política municipal voltada a construir um futuro que pode ser socialmente justo, ecologicamente equilibrado, democrático que enxerga a cultura como um elemento estruturante. Então, a política cultural é uma imprescindibilidade, para que possamos sonhar com um projeto humano. Viva a Bienal de Artes de Belém”.

Após a conferência de abertura, os eventos da Bienal estarão concentrados na Aldeia Cabana até o próximo dia 25 levando rodas de conversas, festival de música, apresentações de teatro e dança, oficinas de capacitação, recitais, exposições e shows para os oito distritos da cidade, incluindo as ilhas do Combu e de Cotijuba.