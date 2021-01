Curtida de Luísa Sonza no post de Whindersson Nunes anunciando paternidade chama atenção dos fãs

Whindersson Nunes agitou a web ao compartilhar, em seu Instagram, na última quinta-feira (28), uma foto beijando a barriga de Maria, anunciando a gravidez da namorada. Na legenda, ele declarou que esse era o melhor presente que poderia receber e disse amar muito à namorada.

"Obrigado, Maria, pelo melhor presente que eu já pude ganhar em toda minha vida. Eu amo tanto você! Meu Deus, Maria, sério, eu te amo tanto, parece que eu vou explodir!", escreveu na legenda.

O clique explodiu o ‘fofurometro’ e rendeu vários comentários de felicitações e curtidas, mas, um em especial chamou a atenção dos seguidores. Luíza Sonza, ex-esposa do comediante, deixou um like na publicação, em que Whindersson aparece abraçado com a atual namorada, mostrando a barriguinha saliente de futura mamãe. Vale ressaltar, que a cantora continua seguindo o humorista, apesar dele ter dado unfollow nela.

O casal terminou o casamento de dois anos no final de abril de 2020. Cerca de quatro meses depois, Sonza assumiu o romance com Vitão e chegou a ser acusada de trair o ex, o que ela negou. Já Whindersson e Maria revelaram o namoro em novembro.