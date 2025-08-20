Cultura Kayapó é exposta no evento 'Agosto Indígena Pykôre' em Canaã dos Carajás (PA)

Neste mês em que se comemora o Dia Internacional dos Povos Indígenas (9 de agosto) e às vésperas da 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP 30), a Casa da Cultura de Canaã dos Carajás, um espaço do Instituto Cultural Vale, abre suas portas para receber a programação "Agosto Indígena Pykôre: Cultura Viva Kayapó". O evento pode ser conferido nesta quarta-feira (20) e na quinta (21) por quem se interessa em conhecer a história e a cultura de um povo originário do Brasil com presença marcante no Estado do Pará e na Amazônia como um todo.

No espaço em funcionamento na sede do município de Canaã dos Carajás, no sudeste do Pará, o público pode conferir a beleza e a sabedoria ancestral do povo Mẽbêngôkre-Kayapó. A programação conta com a presença de integrantes da Associação Indígena Pykôre e uma série de atividades abertas ao público, incluindo exibição de documentário e apresentações culturais que celebram a ancestralidade, o território e a resistência indígena.

Tradições

A Associação Pykôre representa cinco aldeias das Terras Indígenas Kayapó e Menkragnoti: A’Ukre, Pykararãkre, Ngotajte, Kendjan e Karema. A entidade atua no fortalecimento das tradições por meio da arte, da memória e da organização coletiva. "Ainda existem as festas, os cantos, a pintura corporal, a nossa tradição. Na minha aldeia isso ainda está vivo”, afirma o cacique Kaket Bepneit, da aldeia A’Ukre. Ele destaca a importância de encontros como esse para compartilhar os saberes dos primeiros habitantes da região.

"É importante a gente mostrar a nossa cultura. Nós somos os primeiros habitantes e temos muita coisa que é nossa, que é antiga, que é viva ainda. Encontros como esse ajudam a manter e a valorizar isso”, acrescenta o cacique Kaket Bepneit.

A programação faz parte das ações do Instituto Cultural Vale em diálogo com a Casa da Cultura de Canaã dos Carajás. O evento reforça o compromisso das duas instituições com a diversidade e a inclusão cultural nos territórios onde atuam.

“O mês de agosto marca internacionalmente a luta e resistência dos povos indígenas. A Casa da Cultura intensifica a valorização incluindo em nossa programação as vozes dos povos originários, que nos trazem outras perspectivas para pensarmos nossa realidade enquanto sociedade”, destaca Gabriela Sobral Feitosa, diretora da Casa da Cultura.

Gabriela também reforça o papel das instituições na construção de uma cultura mais acessível e descentralizada. “No Instituto Cultural Vale trabalhamos a nacionalização da cultura a partir do acesso. É fundamental distribuir recursos, ativar circuitos culturais nos territórios mais diversos possíveis e, dentro da Amazônia, isso significa também fortalecer a presença indígena nos equipamentos culturais”, arremata.

Desde a sua criação, em 2020, o Instituto Cultural Vale já esteve ao lado de mais de 800 projetos em 24 estados e no Distrito Federal, contemplando as cinco regiões do país. Dentre eles, uma rede de espaços culturais próprios, patrocinados via Lei Federal de Incentivo à Cultura, com visitação gratuita, identidade e vocação únicas: Memorial Minas Gerais Vale (MG), Museu Vale (ES), Centro Cultural Vale Maranhão (MA) e Casa da Cultura de Canaã dos Carajás (PA).

Programação:

Exibição do documentário “Kukràdjà”

Uma oportunidade única de conhecer, por meio do olhar dos próprios Kayapó, os rituais, cantos e festividades que fortalecem a cultura e a identidade do povo Mẽbêngôkre. Filmado por cinegrafistas indígenas em três aldeias, “Kukràdjà” é mais do que um documentário, é um registro sensível e necessário de saberes ancestrais e memórias vivas.

Data: 20/08

Horários: 14h

Local: Casa da Cultura de Canaã dos Carajás

Classificação: Livre

Informações: (94) 99220-3451



Danças Tradicionais Kayapó

A força da cultura Kayapó ganha vida em uma apresentação especial de danças tradicionais. Os rituais celebram o coletivo e a ancestralidade do povo Mẽbêngôkre.

É um momento de partilha, onde o corpo em movimento se torna memória viva, resistência e celebração da identidade indígena.

Data: 21/08

Horários: 14h

Local: Casa da Cultura de Canaã dos Carajás

Classificação: Livre

Informações: (94) 99220-3451

Sites:

institutoculturalvale.org/

casadaculturacanaa.com.br/.

Instagram:

@institutoculturalvale

@casadaculturacanaa