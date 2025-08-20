Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Cultura chevron right

Cultura Kayapó é exposta no evento 'Agosto Indígena Pykôre' em Canaã dos Carajás (PA)

Público pode conhecer nuances da cultura indígena amazônica e interagir com representantes da etnia nesse espaço do Instituto Vale no sudeste do Pará

Eduardo Rocha
fonte

Nuances da cultura indígena da Amazônia podem ser conferidas na mostra na Casa da Cultura de Canaã dos Carajás, no sudeste do Pará (Foto: Kauan Rios)

Neste mês em que se comemora o Dia Internacional dos Povos Indígenas (9 de agosto) e às vésperas da 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP 30), a Casa da Cultura de Canaã dos Carajás, um espaço do Instituto Cultural Vale, abre suas portas para receber a programação "Agosto Indígena Pykôre: Cultura Viva Kayapó". O evento pode ser conferido nesta quarta-feira (20) e na quinta (21) por quem se interessa em conhecer a história e a cultura de um povo originário do Brasil com presença marcante no Estado do Pará e na Amazônia como um todo. 

No espaço em funcionamento na sede do município de Canaã dos Carajás, no sudeste do Pará, o público pode conferir a beleza e a sabedoria ancestral do povo Mẽbêngôkre-Kayapó. A programação conta com a presença de integrantes da Associação Indígena Pykôre e uma série de atividades abertas ao público, incluindo exibição de documentário e apresentações culturais que celebram a ancestralidade, o território e a resistência indígena.

Tradições

A Associação Pykôre representa cinco aldeias das Terras Indígenas Kayapó e Menkragnoti: A’Ukre, Pykararãkre, Ngotajte, Kendjan e Karema. A entidade atua no fortalecimento das tradições por meio da arte, da memória e da organização coletiva. "Ainda existem as festas, os cantos, a pintura corporal, a nossa tradição. Na minha aldeia isso ainda está vivo”, afirma o cacique Kaket Bepneit, da aldeia A’Ukre. Ele destaca a importância de encontros como esse para compartilhar os saberes dos primeiros habitantes da região.

"É importante a gente mostrar a nossa cultura. Nós somos os primeiros habitantes e temos muita coisa que é nossa, que é antiga, que é viva ainda. Encontros como esse ajudam a manter e a valorizar isso”, acrescenta o cacique Kaket Bepneit.

A programação faz parte das ações do Instituto Cultural Vale em diálogo com a Casa da Cultura de Canaã dos Carajás. O evento reforça o compromisso das duas instituições com a diversidade e a inclusão cultural nos territórios onde atuam.

“O mês de agosto marca internacionalmente a luta e resistência dos povos indígenas. A Casa da Cultura intensifica a valorização incluindo em nossa programação as vozes dos povos originários, que nos trazem outras perspectivas para pensarmos nossa realidade enquanto sociedade”, destaca Gabriela Sobral Feitosa, diretora da Casa da Cultura. 

Gabriela também reforça o papel das instituições na construção de uma cultura mais acessível e descentralizada. “No Instituto Cultural Vale trabalhamos a nacionalização da cultura a partir do acesso. É fundamental distribuir recursos, ativar circuitos culturais nos territórios mais diversos possíveis e, dentro da Amazônia, isso significa também fortalecer a presença indígena nos equipamentos culturais”, arremata.

Desde a sua criação, em 2020, o Instituto Cultural Vale já esteve ao lado de mais de 800 projetos em 24 estados e no Distrito Federal, contemplando as cinco regiões do país. Dentre eles, uma rede de espaços culturais próprios, patrocinados via Lei Federal de Incentivo à Cultura, com visitação gratuita, identidade e vocação únicas: Memorial Minas Gerais Vale (MG), Museu Vale (ES), Centro Cultural Vale Maranhão (MA) e Casa da Cultura de Canaã dos Carajás (PA). 

Programação: 

Exibição do documentário “Kukràdjà” 

Uma oportunidade única de conhecer, por meio do olhar dos próprios Kayapó, os rituais, cantos e festividades que fortalecem a cultura e a identidade do povo Mẽbêngôkre. Filmado por cinegrafistas indígenas em três aldeias, “Kukràdjà” é mais do que um documentário, é um registro sensível e necessário de saberes ancestrais e memórias vivas. 

Data: 20/08 

Horários: 14h 

Local: Casa da Cultura de Canaã dos Carajás 

Classificação: Livre 

Informações: (94) 99220-3451 


Danças Tradicionais Kayapó 

A força da cultura Kayapó ganha vida em uma apresentação especial de danças tradicionais. Os rituais celebram o coletivo e a ancestralidade do povo Mẽbêngôkre. 

É um momento de partilha, onde o corpo em movimento se torna memória viva, resistência e celebração da identidade indígena. 

Data: 21/08 

Horários: 14h 

Local: Casa da Cultura de Canaã dos Carajás 

Classificação: Livre 

Informações: (94) 99220-3451 

Sites:

institutoculturalvale.org/

casadaculturacanaa.com.br/.

Instagram:

@institutoculturalvale

@casadaculturacanaa

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱
Cultura
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM CULTURA

INFECÇÃO

Alok passa por problema de saúde e vai parar no hospital

Apesar de não detalhar a causa da infecção, ela tranquilizou os fãs ao afirmar que o artista está se recuperando bem.

20.08.25 12h44

AGENDA

Pela primeira vez em Belém, Lagum traz turnê de novo álbum; ingressos já estão disponíveis

Após lançar seu mais recente álbum em maio, a banda se apresenta pela primeira vez na capital paraense

20.08.25 11h49

RELAÇÃOP

Paraense que ensina mulheres a conquistarem gringos, revela convite de reality americano de casal

Ariadne Landrum, que é casada com um americano, tem ebook com passo a passo de conquista mesmo pessoa seja ‘morta de put@’.

20.08.25 10h02

É HOJE

‘Pssica’, gravada em Belém e Marajó, estreia na Netflix e destaca os dramas vividos nos rios do Pará

A série, dirigida por Quico e Fernando Meirelles, entra no catálogo do streaming em 190 países

20.08.25 8h00

MAIS LIDAS EM CULTURA

Foi ou não foi?

'Diaba Loira' fez revelações sobre Hytalo Santos antes de morrer; confira!

A ex-traficante era conhecida nas redes sociais por trocar o Comando Vermelho por outra facção criminosa

19.08.25 13h58

É HOJE

‘Pssica’, gravada em Belém e Marajó, estreia na Netflix e destaca os dramas vividos nos rios do Pará

A série, dirigida por Quico e Fernando Meirelles, entra no catálogo do streaming em 190 países

20.08.25 8h00

RELAÇÃOP

Paraense que ensina mulheres a conquistarem gringos, revela convite de reality americano de casal

Ariadne Landrum, que é casada com um americano, tem ebook com passo a passo de conquista mesmo pessoa seja ‘morta de put@’.

20.08.25 10h02

INFECÇÃO

Alok passa por problema de saúde e vai parar no hospital

Apesar de não detalhar a causa da infecção, ela tranquilizou os fãs ao afirmar que o artista está se recuperando bem.

20.08.25 12h44

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda