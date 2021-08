Crianças do Guamá assistirão o projeto audiovisual 'Carimbó Ecológico'

O Projeto Registro Audiovisual Educativo Carimbó Ecológico apresenta a riqueza cultural do carimbó aliada à pauta de conservação ambiental. No vídeo disponível no Youtube, os bonecos Maraca, Aninha e Cauê interagem com o mestre de carimbó Luís Pontes, compositor e cantor, que são acompanhados pelo grupo musical Estrela do Norte. Nesta quarta-feira, 1, o projeto será apresentado a crianças assistidas pelo projeto Toca Guamá, às 19 horas.

O Carimbó Ecológico é coordenado pela arte-educadora, Giselle Monteiro. A pré-estreia do projeto foi realizada para crianças do bairro de Águas Brancas, em Ananindeua, no espaço em que o mestre Luís Pontes realiza trabalhos sociais com a comunidade.

Mestre Luís Pontes e o grupo Estrela do Norte (Divulgação)

Já no Guamá, o projeto Toca Guamá é mantido pela musicista Glaucia Freire, que promove educação musical para o desenvolvimento social e cognitivo de crianças de famílias carentes.

O projeto Carimbó Ecológico foi selecionado pelo Edital de Patrimônio Imaterial, da Lei Aldir Blanc 2020,na categoria Salvaguarda, que é destinada a propostas culturais de ações de salvaguarda para bens imateriais reconhecidos como patrimônio cultural imaterial.