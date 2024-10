Coro Carlos Gomes apresenta Concerto Mariano, com a peça 'Stabat Mater', na Sé, em Belém

Ponto de chegada da Imagem Peregrina de Nossa Senhora de Nazaré na noite da véspera do Círio, no sábado, na Trasladação, e ainda local de saída da Grande Romaria do Círio na manhã de domingo, a Catedral Metropolitana de Belém sediará nesta quarta-feira (9) uma homenagem singular à Rainha da Amazônia. Trata-se do Concerto Mariano, a ser apresentado pelo Coro Carlos Gomes, a partir das 20h, com entrada franca ao público. O espetáculo tem apoio da Fundação Carlos Gomes e da Academia Paraense de Música. Nessa concerto, a plateia poderá conferir a peça "Stabat Mater", de autoria do compositor Pergolesi, ou seja, um clássico do canto lírico.

O Coro Carlos Gomes apresentará uma adaptação da obra feita por T. B. Pratt, no século XIX. A performance musical contará com a participação das solistas Thaina Souza (soprano), Liliana Virgínia (mezzo) e do pianista e organista, Paulo José Campos de Melo, sob regência da maestra Maria Antonia Jiménez.

A obra foi escrita originalmente em latim e será apresentada pelo Coro Carlos Gomes, com a tradução disponibilizada ao público durante o concerto. A peça “Stabat Matet” (com o significado “Estava a mãe”) é uma poesia de origem católica do século XIII, que trata sobre o sofrimento de Maria, mãe de Jesus, durante a Crucificação.

“Durante o evento, a plateia poderá identificar os diferentes temas da obra. É importante destacar que o Coro Carlos Gomes começou a fazer o concerto mariano há vinte anos como forma de participar da programação e homenagear Nossa Senhora de Nazaré. Temos uma expectativa muito positiva para essa apresentação”, explica a professora do Instituto Estadual Carlos Gomes e maestra, Maria Antonia Jiménez.

Serviço:

Concerto Mariano do Coro Carlos Gomes

Data: 09/10

Hora: 20h

Local: Catedral Metropolitana de Belém (Praça Dom Frei Caetano Brandão - Cidade Velha, Belém)

Entrada gratuita