'Cordão do Galo' levou crianças às ruas em Cachoeira do Arari

O cortejo do Cordão do Galo, realizado desde 2008, pelo Instituto Arraial do Pavulagem e pela Irmandade dos Devotos de São Sebastião, voltou às ruas do município de Cachoeira do Arari, na ilha do Marajó no último domingo (15). Várias crianças e adolescentes participaram desta que foi a 15ª edição do projeto sociocultural, que, como acontece tradicionalmente, culminou com o show do Arraial do Pavulagem.

A preparação para o cortejo contou com oficinas de canto popular, dança, perna de pau e percussão e com a distribuição de kits escolares e de higiene, brinquedos, roupas e cestas básicas - entregue às famílias - para as crianças e adolescentes participantes do projeto. A programação também incluiu um bazar solidário, rodas de brincantes e esquetes de palhaçaria.

Criança usando a fantasia do cavalinho (Armando Teixeira/ Divulgação)

"Ver as oficinas, a distribuição dos kits, o cortejo na rua e as crianças participando, felizes, é um grande prazer. Estamos felizes que toda a organização resultou em um ótimo trabalho", comemorou Ronaldo Silva, presidente do Instituto Arraial do Pavulagem.

"O maior patrimônio que nós temos são as crianças. E o certo é a criança marajoara crescer conhecendo sua história, sua música, suas danças. O Cordão do Galo é um lugar em que a gente troca e compartilha conhecimento, saberes e fazeres”, acrescentou.

Adolescentes também participaram da brincadeira (Armando Teixeira/ Divulgação)

Folguedo

O folguedo popular do Cordão do Galo nasceu atrelado à Festividade do Glorioso São Sebastião, que acontece em janeiro, em Cachoeira do Arari. O brinquedo popular na forma de um galo homenageia o saudoso padre Giovanni Gallo, fundador do Museu do Marajó.

O 15º Cordão do Galo é uma realização da Prefeitura de Cachoeira do Arari, Associação Musical João Viana (AMJOV) e Paróquia de N.S. da Conceição. O patrocínio foi da Equatorial Pará através da Lei de Incentivo à Cultura - Semear, Fundação Cultural do Estado do Pará (FCP), Museu do Marajó e Governo do Pará.