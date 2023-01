Arraial do Pavulagem realiza o 15º Cordão do Galo na Ilha do Marajó

O projeto do Instituto Arraial do Pavulagem, o tradicional Cordão do Galo, realiza sua 15ª edição no próximo domingo (15), no município de Cachoeira do Ararari, mas a programação começou desde segunda-feira (09), com oficinas e outras atividades. O projeto sócio-cultural realizado desde 2008 pelo Instituto Arraial do Pavulagem e pela Irmandade dos Devotos de São Sebastião em prol das crianças e adolescentes de Cachoeira do Arari chega à sua 15ª edição consecutiva. Neste ano, com o patrocínio da Equatorial Pará, serão realizadas diversas ações voltadas para o público infanto-juvenil, que, entre 09 e 15 de janeiro, poderá participar de atividades de formação de brincantes, de um cortejo pelas ruas do município e ainda curtir um show da banda Arraial do Pavulagem.

Segundo o presidente do Arraial do Pavulagem, Ronaldo Silva, “o Cordão do Galo é um trabalho focado na criança e no adolescente, oportunizando inclusão cultural e social, buscando de uma forma lúdica e solidária, promover ocupação, através da formação cultural, para este público mais vulnerável. A cultura é o que nos move e faz a gente continuar caminhando nessa jornada, servindo de exemplo para outras comunidades e iniciativas do Marajó, de Belém e do Pará inteiro. Manter esse propósito vivo é fundamental para o desenvolvimento da nossa Amazônia”, destacou.

A programação desta edição traz oficinas de Canto Popular, Dança, Perna de Pau e Percussão (com entregas de kits escolares e de higiene, brinquedos, roupas e cestas básicas para as crianças, adolescentes e familiares participantes do projeto). Um Bazar Solidário, Rodas de Brincantes e Esquetes de Palhaçaria completam o ato. O processo tem sua culminância na apresentação do folguedo cultural nas ruas de Cachoeira.

O décimo quinto Cordão do Galo é uma realização do Instituto Arraial do Pavulagem em parceria com a Irmandade dos Devotos de São Sebastião, com patrocínio da Equatorial Pará através da Lei de Incentivo à Cultura - Semear, Fundação Cultural do Estado do Pará (FCP), Museu do Marajó e Governo do Pará.

Agende-se

“Cordão do Galo”

Data: 15/01

Hora: A partir das 9h

Local: Cachoeira do Arari (Ilha do Marajó)

Entrada franca